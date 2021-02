Gobierno llegó a un acuerdo con Katoen Natie: la empresa no hará juicio al Estado y se compromete a invertir

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes





Tras casi un año de negociaciones, el Poder Ejecutivo llegó a un acuerdo con la empresa belga Katoen Natie. Así lo informó El Observador y confirmó El País. La empresa que es propietaria del 80% de Terminal Cuenca del Plata (TCP, la única especializada de contenedores), reclamaba violaciones del tratado de protección de inversiones entre Bégica-Luxemburgo y Uruguay.

Durante el gobierno de Tabaré Vázquez la empresa había expresado la decisión de demandar a el Estado ya que el país “a través de sus acciones y omisiones” le “ha causado un daño” a TCP “y a los inversores al favorecer, fomentar y tolerar la existencia de una terminal por fuera del régimen legal aplicable, gestionada por otro operador en los muelles públicos del puerto, esto es, Montecón S.A,”, según había señalado Katoen Natie en octubre de 2019 en una notificación dirigida al entonces presidente de la República, Tabaré Vázquez.



Finalmente la empresa no llevará adelante el juicio internacional al Estado por US$ 1.500 millones como se había manejado meses atrás.



Según dio a conocer El Observador, el acuerdo incluye la extensión de la concesión a Katoen Natie de su terminal TCP a cambio de inversiones de US$ 450 millones por parte de la empresa.