El llamado de Lacalle Pou a la controladora aérea que recibió el avión con las primeras vacunas

Chloé Llovet es operadora aérea. Jamás imaginó tener que recibir el avión con las primeras vacunas para combatir el coronavirus que aterrizaría el jueves en Uruguay. Luego de que se divulgara el audio de la torre de control del Aeropuerto de Carrasco en el que se la escucha agradeciendo al piloto del avión, recibió el llamado del presidente Luis Lacalle Pou.

"¿Quién es, Chloé? ¿La voz más famosa del Uruguay?", dice el presidente al comienzo del llamado según se puede ver en un video que se divulgó.



"Luis Lacalle te habla, ¿todo bien? La verdad es que te llamaba porque a todo el mundo que escuchó tu audio se le puso la piel de gallina, la verdad que divino gesto y te quería simplemente saludar y agradecerte en nombre mío, del gobierno, de quien sea. La verdad que emocionante", dice el Presidente.



La operadora le respondió a Lacalle Pou que para ella fue "un placer" poder recibir el primer vuelo "de vacunas tan necesarias y tan importante para nuestro país y fue un orgullo y un honor poder agradecer en nombre de todos los uruguayos".



"Ya te va a tocar recibir algún avión más así que estamos en buenas manos y buenas voces", respondió Lacalle Pou.

Llovet contó a El País que es controladora aérea desde hace tres años, estudia para ser piloto y trabaja en el Aeródromo del Aeropuerto de Carrasco. El jueves, al llegar a trabajar, le comentaron que el avión llegaría en la noche, pero no supo hasta un rato antes del aterrizaje si sería en su turno o no.



"Fue un vuelo más especial que todos los que tenemos por día y por turno. He tenido otros especiales por la gente que se traslada o por algún compañero que es piloto pero sin duda que este fue uno de esos que se destacan", señaló.



En cuanto al llamado del presidente la controladora aérea señaló que le pidieron su número de Presidencia pero jamás imaginó que Lacalle Pou la fuera a llamar este viernes por la tarde: "Fue una sorpresa divina".

El emotivo mensaje de bienvenida que recibió el piloto del avión Latam fue publicado por Telemundo este viernes.

Desde la Torre de Control del Aeropuerto de Carrasco le dieron una especial bienvenida a la tripulación del avión 9590 de Latam que llegó anoche al país con las primeras dosis de vacunas pic.twitter.com/3rvkAUAmST — Telemundo (@TelemundoUY) February 26, 2021

"Señor, le damos una cordial bienvenida al Aeropuerto Internacional de Carrasco. Para nosotros y para todos los uruguayos es un orgullo recibir este histórico vuelo. Le damos las gracias por llevar las primeras vacunas al país", dijo Llovet.



El piloto respondió: "Recibido. Agradecidos por la recepción. Es un orgullo como empresa y como piloto poder ofrecer esta tremenda solución a la terrible pandemia".



El diálogo prosiguió unos segundos más, y la operadora manifestó: "Muchas gracias señor a usted y a toda la tripulación. Bienvenidos", a lo que el piloto respondió: "Muchas gracias".