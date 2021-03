Robert Silva sobre paro en inicio de clases: "Puedo tener cara de bobo, pero bobo no soy"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Robert Silva, presidente del Consejo Directivo Central (Codicen), opinó sobre el paro realizado ayer por la Federación Nacional de Enseñanza Secundaria (Fenapes) en el inicio de clases y que tuvo como una de las causas la suspensión de 15 docentes del Liceo Departamental de San José.

"Yo puedo tener cara de bobo, pero bobo no soy. ¿A alguien se le puede ocurrir que nosotros podemos generar este bombazo antes de empezar las clases? Pedí a Secundaria que informe por qué una resolución de diciembre la notifican tres días antes de comenzar las clases. Yo no lo sé", dijo en Sarandí.

Los 15 docentes fueron suspendidos por haberse tomado fotos en contra de la campaña "Vivir sin Miedo", impulsada en 2019 por el ahora ministro del Interior Jorge Larrañaga. Los profesores fueron suspendidos por de seis meses mientras se realiza la investigación. Durante ese semestre no podrán dar clases y se les retendrá la mitad del salario. Esa fue una de las razones que motivó el paro de Fenapes.

"Esto no vino nunca al Codicen, yo no sé ni de qué se trata", dijo Silva y remarcó que aquí todavía "no hay sanción" y "es una medida preliminar".

"La sanción eventualmente vendrá después. Aquí lo que hizo secundaria es adoptar una decisión de iniciar un proceso disciplinario de sumario, con separación de cargo en función, según me dicen, de lo que la división jurídica de Secundaria asesoró", expresó.



Silva dijo que la comunicación de la resolución "debería haber sido antes". "Hubiese sido distinto. Es como tirar leña al fuego. Asumo la responsabilidad que me toca como presidente del Codicen", manifestó.

El presidente del Codicen señaló que pese al paro, hubo "en el interior un promedio de entre 70% y 80% en presencialidad de los docentes" y que en "algunos departamentos" fue el 100% . "En Montevideo estamos en el entorno del 60% de asistencia", sostuvo. Silva indicó que en estas horas se harán públicos los números oficiales.



Asimismo dijo que "primó la responsabilidad del primer día" y recordó que "lo importante son los estudiantes". En ese sentido, valoró que pese a "dificultades" y la propia pandemia del coronavirus, el arranque de cursos sería puntuado según su visión con "un 12 sobre 12".