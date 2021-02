Silva contra paro de Fenapes: "¡Los mismos de siempre pronostican caos en el inicio de clases!"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente del Codicen, Robert Silva, se refirió este domingo a la decisión de la Federación Nacional de Enseñanza Secundaria (Fenapes), que anunció ayer un paro de 24 horas a nivel nacional para este lunes 1° de marzo.

"¡Los mismos de siempre pronostican caos en el inicio de clases!", escribió Silva en su cuenta de Twitter en la mañana de este domingo, y añadió: "El Uruguay afronta una crisis sanitaria sin precedentes y a pesar de ello comenzamos este lunes", en referencia al inicio de clases.



"Es lamentable que un paro afecte a miles de estudiantes, sin perjuicio informamos que los liceos estarán abiertos", indicó el jerarca.

El dirigente sindical Javier Iglesias dijo a El País ayer que los motivos por los que Fenapes resolvió este paro son varios. En primer lugar, dijo, el "recorte de presupuesto a la ANEP ya está mostrando problemas muy graves, por ejemplo la desaparición de horas docentes y el brutal retraso que hay hoy en la elección de horas".

Iglesias añadió que se trata del "peor comienzo de cursos en años" y que tiene "problemas como nunca antes".

Otra de las razones mencionadas por el dirigente sindical fue la suspensión de 15 docentes del Liceo Departamental de San José por haberse tomado fotos en contra de la campaña "Vivir sin Miedo", impulsada en 2019 por el ahora ministro del Interior Jorge Larrañaga.

Los profesores fueron suspendidos por de seis meses mientras se realiza la investigación. Durante ese semestre no podrán dar clases y se les retendrá la mitad del salario.



Iglesias afirmó que se trata de una "represión sindical salvaje" ya que son sumariados "por una acción sindical" y que algunos de los profesores fueron sancionados por sacarse fotos fuera del liceo y sin la presencia de estudiantes.



"Son gente con trayectoria y responsabilidad. El lunes entendemos que no podemos ser cómplices de esto y de que hay normalidad y presencialidad cuando no es cierto", dijo Iglesias.