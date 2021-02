Sindicato de secundaria anuncia paro de 24 horas a nivel nacional para primer día de clases

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Federación Nacional de Enseñanza Secundaria (Fenapes) anunció este sábado un paro de 24 horas a nivel nacional en la enseñanza para el próximo lunes 1ro de marzo.

El dirigente sindical Javier Iglesias dijo a El País que los motivos por los que Fenapes decide parar son varios. En primer lugar, dijo Iglesias, el "recorte de presupuesto a la ANEP ya está mostrando problemas muy graves, por ejemplo la desaparición de horas docentes y el brutal retraso que hay hoy en la elección de horas".



Iglesias dijo que se trata de "el peor comienzo de cursos en años" y que tiene "problemas como nunca antes".



El dirigente sindical señaló que otro de los motivos por los que se decidió realizar un paro tiene que ver con la suspensión de 15 docentes del Liceo Departamental de San José por haberse tomado fotos en contra de la campaña "Vivir sin Miedo", impulsada en 2019 por el ahora Ministro del Interior Jorge Larrañaga.



Los profesores fueron suspendidos por un período de seis meses mientras se realiza la investigación, período en el que no podrán dar clases y se les retendrá la mitad del salario.



Iglesias señaló que se trata de una "represión sindical salvaje" ya que son sumariados "por una acción sindical" y que algunos de los profesores fueron sancionados por sacarse fotos fuera del liceo y sin la presencia de estudiantes.



"Son gente con trayectoria y responsabilidad. El lunes entendemos que no podemos ser cómplices de esto y de que hay normalidad y presencialidad cuando no es cierto", dijo Iglesias.



La filial de Fenapes en San José ocupará el liceo departamental en la mañana del lunes y sobre el mediodía habrá una movilización hacía San José desde todo el país.