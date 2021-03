Silva sobre paro: "Es un error, le hace mal a la educación pública, a los hijos de los trabajadores"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En el inicio de las actividades presenciales en medio de pandemia del coronavirus el presidente del Consejo Directivo Central (Codicen), Robert Silva, lamentó el paro fijado para hoy por la Federación Nacional de Enseñanza Secundaria (Fenapes).

"Es una muy mala noticia para el país que hayamos comenzado, luego de tanto sacrificio y esfuerzo, con un paro de Fenapes. Es un error, le hace mal a la educación pública, a los hijos de los trabajadores y a la población más vulnerable", expresó.

De todos modos indicó que "hay obligación de abrir todos los liceos" y pidió a los alumnos que "concurran que la educación pública los está esperando".

Silva fue consultado acerca de la suspensión de 15 docentes del Liceo Departamental de San José por haberse tomado fotos en contra de la campaña "Vivir sin Miedo", impulsada en 2019 por el ahora ministro del Interior Jorge Larrañaga.



"La libertad sindical está en plena vigencia en este país así como el principio de laicidad y la prohibición de realizar proselitismo. Esto quiere decir que en un centro educativo no se puede explicitar o desarrollar acciones para conseguir adeptos vinculadas a cuestiones propias de cada uno: un plebiscito, un partido político, una religión", sostuvo.



"Si una actividad proselitista se desarrolla dentro de un centro educativo el estatuto docente es claro, el artículo 58 de la Constitución es claro. No se puede realizar. Hay que dejar que actúen los servicios técnicos, que investiguen, asesoren a la directora general de Secundaria y luego esta resolverá en función de los informes que tenga (...) Está en la órbita de Secundaria", agregó.



Los profesores fueron suspendidos por de seis meses mientras se realiza la investigación. Durante ese semestre no podrán dar clases y se les retendrá la mitad del salario.

El presidente del Codicen subrayó que este inicio de clases se da "con mucha alegría y optimismo" por "el compromiso y las ganas de volver".

"Para nosotros es una gran satisfacción porque es la demostración de que cuando se trabaja en equipo, hay compromiso y trabajo, las cosas salen bien. Tenemos dificultades, pero lo importante en todo esto es desarrollar acciones que nos permitan que el Uruguay siga siendo ejemplo a nivel regional en donde las clases en medio de una pandemia son presenciales", añadió.

Silva explicó que en Inicial y Primaria se comenzó con un 70% de presencialidad plena y Secundaria con un 60%.



"Hemos avanzando, no es cierto decir que hemos arrancado un año con caos", puntualizó.

Centros educativos no abrieron por casos de COVID-19 "Contrajo la enfermedad una docente del centro y hubo contacto directo con otros docentes. Están todos en cuarentena y a la espera de resultados de hisopados. Hace imposible que 11 liceos y escuelas puedan abrir. Pasa lo mismo con un liceo en Rivera y una escuela técnica", contó Silva.

La polémica con Kechichian

Silva también fue consultado acerca del cruce que tuvo en redes sociales con la senadora Liliam Kechichian. "Estuve más de 8 horas frente a la senadora y otros senadores. Explicitamos todo lo que entendimos que había que decir y respondimos todas las interrogantes", contestó y criticó "un tweet que genera una situación de incertidumbre y además tiene otras características que me reservo los comentarios".



Kechichian apuntó ayer contra el presidente del Codicen. "Hasta ahora ni rastros de los 136 liceos modelos que propuso Talvi en campaña cómo innegociable en el programa de gobierno. Su compañero de fórmula preside el Codicen y sólo recorta horas docentes!", escribió la legisladora frenteamplista en referencia a Silva, compañero de fórmula del excanciller Ernesto Talvi en la última campaña presidencial.



Una de las propuestas más comentadas del entonces candidato del Partido Colorado era la creación de 136 liceos públicos "modelo". El mensaje de Kechichian provocó la reacción de Silva, quien expresó en la misma red social: "Hubiese sido bueno que me consultara personalmente cuando en el senado estuve más de 8 horas frente a usted! Informese en el Plan de Desarrollo Educativo 2020 2024 de la ANEP y después, con gusto, conversamos