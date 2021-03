Paro de docentes y más contagios de COVID-19 en el inicio de clases 2021

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hoy se producirá la vuelta a clases con presencialidad obligatoria en Primaria, Secundaria y enseñanza técnica con el telón de fondo de un paro de los profesores de enseñanza media, los maestros analizando una detención total de actividades para el lunes de la semana que viene y el número de enfermos activos de COVID-19 en aumento.

Maestros y profesores venían poniendo en duda la posibilidad de que la presencialidad de los alumnos llegase al 100% debido a dificultades edilicias para cumplir con las condiciones de distancia social y al “recorte de cargos y horas” docentes.



La semana pasada el dirigente Marcel Slamovitz, de la Federación Nacional de Enseñanza Secundaria (Fenapes), dijo que para que exista presencialidad “primero se tendría que haber contratado docentes” y criticó la baja de entre 40.000 y 50.000 horas docentes (incluyendo dos horas semanales de coordinación entre profesores). El cálculo que realizó la Fenapes es que para este año se ofrecieron 290.278 horas, mientras que en 2020 habían sido unas 335.000.

A esta situación se sumó la decisión que Fenapes tomó el sábado de llevar a cabo hoy un paro de 24 horas. El dirigente sindical Javier Iglesias dijo a El País que los motivos por los que Fenapes decidió parar son varios. En primer lugar, dijo Iglesias, el “recorte de presupuesto a la ANEP ya está mostrando problemas muy graves, por ejemplo la desaparición de horas docentes y el brutal retraso que hay hoy en la elección de horas”.



El dirigente sindical señaló que otro de los motivos por los que se decidió parar tiene que ver con la suspensión de 15 docentes del Liceo Departamental de San José por haberse tomado fotos en contra de la campaña “Vivir sin Miedo”, impulsada en 2019 por el ahora ministro Jorge Larrañaga.



Los profesores fueron suspendidos por un período de seis meses mientras se realiza la investigación, período en el que no podrán dar clases y se les retendrá la mitad del salario.

Iglesias sostuvo que se trata de una “represión sindical salvaje” ya que son sumariados “por una acción sindical” y que algunos de los profesores fueron sancionados por sacarse fotos fuera del liceo y sin la presencia de estudiantes.



En declaraciones a Telemundo anoche, el presidente del Codicen, Robert Silva, declaró a Telemundo dijo sentirse “triste” por la decisión del sindicato. “Lamentablemente luego de muchísimo esfuerzo que el país ha hecho a nivel nacional mañana (por hoy) comencemos con un paro. Es algo que la educación pública no se lo merece. Hemos tenido algunas dificultades porque en el inicio de cursos siempre hay situaciones a atender, más en el marco de una pandemia. Mañana (por hoy) en forma gradual por educación secundaria y técnica comienza primer año y el 8 comienza bachillerato. Esto es gradual, paulatino, seguro y cuidado”.



Además opinó que la medida de Fenapes “es un error y afecta a la educación pública y a los más vulnerables”.

A todo esto, la Federación Uruguaya de Magisterio (FUM) y los Trabajadores de la Educación Primaria (TEP) anunciaron el sábado que evalúan hacer un paro nacional el próximo lunes 8 de marzo. “Estamos evaluando un paro nacional el próximo 8 de marzo frente a la arbitrariedad y el destrato al que ha sido sometido el magisterio en este último mes. Así como la adhesión al día internacional de la mujer trabajadora”, dice el punto 9 de una declaración aprobada el sábado pasado por los sindicalistas.



Para completar un panorama complicado para la presencialidad del 100% del alumnado los casos de COVID-19 no paran de crecer. Según el informe emitido anoche por el Sistema Nacional de Emergencia (Sinae), hasta ayer había 7.347 personas cursando la enfermedad, lo que hace temer que muchas familias no estén dispuestas a enviar a sus hijos a clase.



Silva exhortó a las familias “a que manden a sus hijos (a clase). Es un día de mucha alegría. Se quiere vender un relato de que es todo un caos, pero basta ver las comunidades educativas porque acá hay un gobierno de la educación que no está pintado”.