Tres diputados colorados presentaron un proyecto de ley para que Ancap deje de fabricar portland

Tres diputados colorados presentaron un proyecto de ley para derogar el cometido de Ancap de fabricar portland establecido por la ley que creó la empresa en 1931 en el entendido de que ya no se justifica.

El diputado Gabriel Gurméndez explicó a El País que la producción “no tiene justificación para la sociedad”, que “se ha invertido mal” y que “fracasó” la búsqueda de socios privados para la empresa pública en este rubro. El cometido de Ancap de fabricar portland quedaría eliminado transcurrido un año tras la eventual aprobación de la ley.

Gurméndez también considera algo “insólito” que se busque una solución que suponga que las intendencias compren obligatoriamente portland a Ancap porque ellos “distorsionaría totalmente el mercado y encarecería la construcción”.

La división Portland de Ancap perdió el año pasado US$31 millones. Ancap tiene dos plantas de portland, una en Paysandú y la otra en Lavalleja.

“Si realmente queremos abaratar el Uruguay es más eficiente tratar de conseguir la mejor realización de los activos y respetar los derechos de los trabajadores, distribuyéndolos como se hizo cuando se eliminó el servicio de pasajeros de AFE o Ilpe. Hay que ponerle el cascabel al gato. El propio gobierno considera que las pérdidas van a seguir años”, consideró el legislador.

Pórtland de Ancap.

“Los funcionarios de Ancap que se desempeñan en las tareas que se suprimen serán redistribuidos dentro del propio ente de acuerdo a las necesidades del servicio y al perfil del funcionario”, dice el proyecto que firman Gurméndez y sus correligionarios Juan Martín Jorge y Álvaro Quintana.

En la exposición de motivos se señala que la división de Portland de Ancap ha arrojado pérdidas por US$800 millones en las últimas dos décadas.