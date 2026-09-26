"Somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario": la reacción de Orsi tras condena a asesor de edil blanco

El presidente de la República, Yamandú Orsi, que regresó este sábado a el país fue consultado en conferencia de prensa por la condena que recibió el asesor de un edil nacionalista por lavado de activos en un operativo en el que se incautaron armas, drogas y más de $ 3.000.000 . "Todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario y no al revés. Me pasó a mí y tenemos que ser muy respetuosos con eso", respondió el mandatario.

También aseguró que "en algún momento" fue informado de "que el narcotráfico se mueve o que mueve mucho dinero también en la frontera de la actividad política o no tan en la frontera, que nos podía pasar. Entonces hay que ser muy exhaustivo en esto y ser cuidadosos".

Para el mandatario, "cuanto más a fondo se sigue en la investigación que está en el marco de la Justicia mejor". "Nosotros no somos quiénes para juzgar. Hay ámbitos para eso y hay instituciones para eso", enfatizó.

"Nada más nocivo para el funcionamiento de la Justicia que el presidente de la República opine sobre el proceder de fiscales o jueces. Si un día yo tuviera que hablar sobre eso, lo hablaría directamente con los involucrados", sentenció.

Orsi respondió a las críticas de la oposición tras su oratoria en la ONU

El presidente de la República, Yamandú Orsi, regresó a Uruguay este sábado luego de su viaje a Nueva York (EE.UU.) para participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas y mantener múltiples reuniones con políticos y empresarios.

Consultado en conferencia de prensa por las críticas que recibió por parte de la oposición tras su discurso, específicamente por su referencia a Cuba, el presidente aseguró: "Yo en realidad no hablé mucho de Cuba, no hablé de Cuba. Del único gobierno, del único sistema político, del que hablé con elogio, por una razón muy particular, por los 250 años de la Declaración de Independencia, fue de los Estados Unidos. donde ahí la defensa de los derechos humanos, la defensa de la vida, la defensa de la libertad y de la felicidad como bandera y que nosotros nos sentíamos agregeros a ella. Del único régimen, el único sistema político del que hablé y que hablé bien", afirmó el presidente.

"Yo hice referencia a señales que no son tan buenas, como la del terrorismo, las guerras, la desigualdad extrema, los bloqueos económicos férreos, como el ejemplo de Cuba, pero no hablé del régimen cubano. Sí hablé también del dolor que causan las tiranías. Y bueno, yo creo que los ciudadanos entienden que cuando uno se refiere a las tiranías estamos tomando una opción", sostuvo.

Yamandú Orsi Foto: Leonardo Mainé

El mandatario afirmó que las Naciones Unidas tienen como meta central la defensa de la paz universal y que su discurso apeló a convicciones esenciales más que a señalamientos puntuales hacia gobiernos.

"Yo no suelo meterme en describir ni analizar qué tal funciona un gobierno o qué tal funciona otro. Siempre digo: la libertad primero que nada, la palabra libertad la habré dicho 15 veces. Entonces, a veces no hay que ser tan explícito, es decir, este gobierno me gusta, este otro no me gusta. Dije también que esto no era una cosa entre buenos y malos y que algunos que son buenos hoy se transforman en malos mañana y al revés. A buen entendedor pocas palabras más", cerró el presidente.