Inversiones, tecnología y seguridad: el balance de Yamandú Orsi tras su viaje a Nueva York

El presidente de la República, Yamandú Orsi, regresó a Uruguay este sábado tras participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, EE.UU., donde desarrolló una intensa agenda diplomática, empresarial y bilateral.

Avances en seguridad regional y acuerdos internacionales

Más allá de la oratoria principal, el viaje del mandatario incluyó instancias multilaterales. El presidente participó de una cumbre junto a mandatarios y representantes de Chile, Paraguay, Bolivia, Ecuador y Argentina para dar impulso al acuerdo de Santiago, una plataforma orientada a perfeccionar los niveles de coordinación operativa entre las fuerzas de seguridad sudamericanas.

"Compartimos inquietudes, por supuesto los diagnósticos creo que están claros, lo que sí necesitamos un nivel superior de coordinación de nuestra fuerza", explicó el mandatario.

También mantuvo contactos con Paraguay y Bolivia donde surgió la iniciativa, planteada por los socios regionales, de reevaluar el proyecto de un puerto de aguas profundas. "A mí me sorprendió y me obliga a reanalizar o visualizar 20 años para adelante cómo articulamos este corredor que empieza allá en Bolivia y que tiene que salir al Río de la Plata. Una muy buena reunión, con una agenda concreta, que en 15 días tiene que tener algún resultado", afirmó el presidente en conferencia de prensa.

Yamandú Orsi en conferencia de prensa Foto: Leonardo Mainé

La agenda bilateral se completó con audiencias ante ejecutivos de Google para tratar proyectos de inteligencia artificial y desarrollo urbano, así como reuniones encabezadas por el canciller uruguayo con representantes de Estonia, Filipinas, Rusia, Ruanda, la Autoridad Nacional Palestina y el Comité Judío Norteamericano.

La visión del gobierno ante el proyecto +Colonia Una de las reuniones que mantuvo el presidente en EE.UU. fue con Dryden Brown, fundador de Praxis, a fin de conocer más detalles sobre el proyecto urbanístico +Colonia. "Me interesa ver cómo es la inversión, de qué viene la cosa y qué tipo de normativas nosotros debemos tener en cuenta para que eso ocurra. Es una propuesta bastante simple que ya me la habían adelantado los protagonistas de +Colonia, que era generar espacios para estos nómadas digitales pudieran tener un lugar de referencia. No tienen ninguno todavía. Van a empezar en un lugar y van a seguir con otros lugares, pero bueno, se verá después", detalló el presidente. Yamandú Orsi junto al CEO de Praxis, Dryden Brown. Dryden Brown "Es más bien una propuesta de desarrollo urbano más que otra cosa. Son gente que trabaja, gente joven que trabaja en este mundo de la tecnología y quieren un lugar donde puedan convivir y vivir tranquilos y entre ellos. Más o menos lo que entendí", agregó. "Es distinto si tú analizas una propuesta de inteligencia artificial, data center, eso es otra cosa. Todo pasa por los controles y los reglamentos que nos rigen. O sea, que si del punto de vista urbanístico, si del punto de vista ambiental o si del punto de vista de que sea, tiene algún reparo, esas cosas siempre las empresas saben resolverlo con nosotros", sentenció.

La respuesta de Orsi ante los señalamientos de la oposición

Consultado por las críticas que recibió por parte de la oposición tras su discurso, específicamente por su referencia a Cuba, el presidente aseguró: "Yo en realidad no hablé mucho de Cuba, no hablé de Cuba. Del único gobierno, del único sistema político, del que hablé con elogio, por una razón muy particular, por los 250 años de la Declaración de Independencia, fue de los Estados Unidos. donde ahí la defensa de los derechos humanos, la defensa de la vida, la defensa de la libertad y de la felicidad como bandera y que nosotros nos sentíamos agregeros a ella. Del único régimen, el único sistema político del que hablé y que hablé bien", afirmó el presidente.

Yamandú Orsi en conferencia de prensa Foto: Leonardo Mainé

"Yo hice referencia a señales que no son tan buenas, como la del terrorismo, las guerras, la desigualdad extrema, los bloqueos económicos férreos, como el ejemplo de Cuba, pero no hablé del régimen cubano. Sí hablé también del dolor que causan las tiranías. Y bueno, yo creo que los ciudadanos entienden que cuando uno se refiere a las tiranías estamos tomando una opción", sostuvo.

El mandatario afirmó que las Naciones Unidas tienen como meta central la defensa de la paz universal y que su discurso apeló a convicciones esenciales más que a señalamientos puntuales hacia gobiernos.

"Yo no suelo meterme en describir ni analizar qué tal funciona un gobierno o qué tal funciona otro. Siempre digo: la libertad primero que nada, la palabra libertad la habré dicho 15 veces. Entonces, a veces no hay que ser tan explícito, es decir, este gobierno me gusta, este otro no me gusta. Dije también que esto no era una cosa entre buenos y malos y que algunos que son buenos hoy se transforman en malos mañana y al revés. A buen entendedor pocas palabras más", cerró el presidente.