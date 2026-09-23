Senado aprobó en general el proyecto de Rendición de Cuentas solo con los votos del Frente Amplio

La Cámara de Senadores aprobó este martes el proyecto de ley de Rendición de Cuentas que había sido recibido semanas atrás por la Cámara de Diputados. El articulado recibió el visto bueno de 17 legisladores de 29 presentes.

El proyecto -que cuenta con 312 artículos- se aprobó en general y solo con los votos de los legisladores del Frente Amplio, que cuentan con la mayoría en la cámara alta. La oposición ya había anunciado anteriormente que iba a votar negativamente.

Se preveía que el articulado se votara sobre la noche con los votos del Frente Amplio y que el debate se extendiera hasta la medianoche y que incluso la discusión llegara hasta el miércoles.

La postura del oficialismo y los reproches de la oposición

Durante la discusión, el senador del Frente Amplio Sebastián Sabini hizo una defensa del gobierno y del proyecto. Pero también se refirió al vínculo con la Coalición Republicana, más tensionado de lo normal en los últimos días. El legislador sostuvo que “es difícil sostener” que el oficialismo “no quiso acordar” con estos tres partidos de la oposición “cuando, a dos días de presentada la Rendición”, blancos, colorados e independientes comunicaron en una conferencia de prensa que “no la iban a votar” en general.

Sesión de la Cámara de Senadores en el Palacio Legislativo de Montevideo. Foto: Ignacio Sánchez

Por su parte, el senador blanco Rodrigo Blás aseguró que fueron “escuchados, pero no oídos”. Al mismo tiempo, fundamentó la decisión que tomó el Partido Nacional, Partido Colorado y Partido Independiente. Puntualizó que una Rendición de Cuentas es “ver lo que se prometió y lo que se hizo”; y que, a más de un año de iniciado el gobierno, no se están “discutiendo intenciones, anuncios ni un programa electoral, sino resultados”.

En tanto, el senador del Partido Colorado Pedro Bordaberry sostuvo que hay una coherencia en la postura de la coalición republicana porque se puede, por un lado, no votar el proyecto en general porque es una manera de rechazar lo que hizo el gobierno y, al mismo tiempo, apoyar los cambios que se proponen en el articulado para lo que queda del periodo con el objetivo de “evitar los errores que cometieron”.