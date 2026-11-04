Sánchez: “En temas concretos, es fácil acordar; si son más abstractos, se tiende a la fricción del debate”

Alejandro Sánchez, secretario de Presidencia, protagonizó este miércoles un evento de la Cámara Española de Comercio como invitado entre empresarios y autoridades diplomáticas.

Durante su oratoria, aludió a los resultados de las elecciones de medio término en Estados Unidos, con una victoria para el Partido Demócrata al conseguir mayoría en ambas cámaras, y resaltó el “gesto de Estado” del presidente Donald Trump al “tender la mano para colaborar”.

En ese sentido, dijo que “siempre es bueno que en las democracias haya contrapesos de poder”, pero no lo es que “independientemente de quién gobierne, haya situaciones de conflicto entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo”.

“No es buena noticia para nadie”, sostuvo, y agregó que “los dirigentes políticos siempre deben tender la mano y puentes para que esa otra parte de la sociedad que está representada, no en el gobierno, sino en el Parlamento, entienda que tiene la oportunidad de que su voz sea escuchada”.

Sánchez también se refirió a la Ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida, que fue aprobada unánimemente en el Senado y ahora transita por la Diputados. Al respecto, comentó que su aprobación final “está prevista para antes del receso parlamentario, que es el 15 de diciembre”, al menos por parte del oficialismo.

“Cuando se trabaja en temas concretos, que resuelven problemas concretos, es más fácil ponernos de acuerdo. Cuando vamos a temas más abstractos, generalmente, lo que termina pasando con los políticos es que tienden a la fricción en el debate. Cuando hay temas concretos que implican recorte de plazos, silencio positivo en algunos trámites, generación de falta de redundancias y tecnificación, logramos ponernos de acuerdo”, manifestó.

También fue consultado sobre la reforma de transporte metropolitano y contó: “Yo soy uno de los que está esperando que se construya, porque vivo a una cuadra de avenida Italia. Lo primero que le dije al presidente de la República fue: ‘Yo quiero que, antes de que termine el gobierno, pueda ir a trabajar a la Secretaría de Presidencia, tomándome uno de estos buses y bajándome en la Plaza Independencia’. Así que el más interesado en que la obra se concrete soy yo, por razones particulares”.