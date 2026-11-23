Es prácticamente un consenso general del sistema político que el Código del Proceso Penal, vigente desde 2017, requiere ser reformado y en eso está la comisión de Constitución y Legislación del Senado desde marzo, tras recibir el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.

Uno de los “nudos gordianos” del debate es el rol y las potestades del juez en el proceso, aspecto ampliamente discutido y que experimentó un efecto pendular menguante entre el antiguo código y el vigente. Uruguay pasó de tener un sistema inquisitivo —el juez investigaba y resolvía sobre la culpabilidad— a uno acusatorio, en el que el fiscal indaga y es él quien está en el centro de la escena.

El Parlamento recién se encuentra en una etapa inicial de debate de contenido, luego de meses de recibir variedad de delegaciones, desde asociaciones y gremios de funcionarios de distintos sectores, hasta a organismos de máxima relevancia como el Poder Judicial y la Fiscalía General de la Nación. Frente Amplio (FA) y coalición (partidos Nacional y Colorado, al menos en el Senado), a impulso de esta última, se encaminan a encarar primero los temas centrales, y el rol del juez es uno de ellos.

De antemano, las prioridades son las siguientes: los frenteamplistas definieron que la reforma del CPP es “el proyecto más importante” por el momento y es necesario “lograr un consenso o un acuerdo lo más amplio posible” —tal como declaró la senadora Constanza Moreira—, mientras que para los coalicionistas es una condición “innegociable” ampliar las facultades del juez durante el proceso penal.

Así lo remarcaron en la última sesión de la comisión la semana pasada, donde blancos y colorados además cuestionaron la falta de senadores titulares del FA. “Si no se amplía la facultad de los jueces, no votamos el código. Eso es absolutamente innegociable. Queremos llegar a un acuerdo, pero no estamos de acuerdo con votar apurados y a tapas cerradas un código del proceso penal que sería muy malo para el país”, sostuvo la senadora blanca Graciela Bianchi, según consta en la versión taquigráfica.

Ante esto, el FA está abierto a negociar, pero pone la pelota en cancha de la coalición. “Estamos esperando que la oposición defina qué es ‘ampliar el rol del juez’ en el marco del proyecto que presentó el Poder Ejecutivo. Que presenten textos alternativos y que aterricen la discusión en una propuesta concreta”, sostuvo Moreira en diálogo con El País.

En ese sentido, aseguró que ella misma se lo planteó así a Bianchi y Andrés Ojeda, senador del Partido Colorado, para “ir trabajando”. La senadora del FA enfatizó que “tiene que haber propuestas de modificaciones concretas: tales artículos sí, tales no, tales se modifican”.

En la coalición persisten dudas sobre si el oficialismo está dispuesto a debatir cambios para ampliar las potestades del juez, por ejemplo en cuanto al diligenciamiento de pruebas a la hora de una formalización.

“Nos fuimos al otro extremo absoluto, donde ahora el juez no ve nada, sino que le cuentan. Aparte los requisitos para formalizarte son simplemente que te quieran empezar una investigación, o sea, el fiscal no tiene que probar nada para formalizarte. Eso hoy se ha tornado en un perjuicio para la gente, porque te formalizan con la sola voluntad. Es un formulario. Hoy formalizar a alguien se podría hacer por formulario”, graficó Ojeda a El País.

El legislador aseguró además que “el 99,96% de los casos se formalizan”, por lo que actualmente casi la totalidad de los pedidos de imputación de Fiscalía son efectivizados. Asimismo, indicó que “el juez recién ve pruebas reales al final, cuando se llega al juicio oral, pero el tema es que nada llega al juicio oral, porque también el 99% de casos va por un acuerdo abreviado”.

Ojeda también aludió a declaraciones del prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, sobre que “lo deseable sería tener entre el 5 y el 7% de juicios orales”, cuando hoy en día “no se llega al 1%”, y opinó que para eso existen dos causas.

“La primera es la absoluta imprevisibilidad del resultado. Como no hay juicios orales, nadie quiere arriesgarse a algo que no puede prever el resultado. Lo segundo es lo que te piden de condena en un juicio oral versus lo que te ofrecen de abreviado. No tiene gracia. O sea, si vamos a juicio, te pido Guantánamo, y si agarrás abreviado, es una observación verbal”, manifestó.

Así, el abogado problematizó: “Ahora, si cuando me van a formalizar, el fiscal tiene que traer tres testigos y se los puede interrogar, capaz que no me formalizan, como pasaba antes”.

En la última sesión de la comisión, el senador colorado sostuvo que en los procesos abreviados “la intervención del juez es muy mínima” y “se reduce a homologar el acuerdo que traigan las partes”, que “alcanza con que sea legal —ni justo, ni bueno, ni malo, sino legal— para que el juez no tenga más margen que ponerle el sello”.

Consultado por El País, el senador nacionalista Javier García dijo por su lado que el proceso de diálogo está “muy verde” en pos a llegar a un acuerdo en la cámara alta.

“No se puede hacer una modificación ni tratar de resolver a las apuradas un código equivocado que ha demostrado tener carencias y aspectos críticos, y resolver una equivocación con más equivocaciones, con parches. No hay condiciones políticas ni técnicas para aprobar esto en lo inmediato”, sentenció.

Con respecto al debate en torno al rol de los jueces, apuntó que “ni la propia bancada oficialista tiene acuerdo entre ellos”. La senadora Bianchi, en comisión, mencionó que Moreira le dijo que “estaba difícil en el FA llegar a un acuerdo”.

El senador frenteamplista Aníbal Gloodtdofsky acotó que la bancada oficialista “en su totalidad no ha discutido este tema” y aún resta transitar “un proceso de carácter interno en el FA que no permite augurar que se pueda votar esto al galope”.

Advertencia técnica

Una de las voces más respetadas en la justicia penal es la del catedrático Germán Aller, integrante del Instituto de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. A fines de junio, asistió a la comisión del Senado y planteó algunas consideraciones sobre el debate por el rol del juez en el proceso penal, con críticas al código viejo y el vigente.

“Cualquiera que conozca el procedimiento actual —que no sé si llamarle proceso, que no es lo mismo— se da cuenta de que el juez en la audiencia de formalización es esencialmente un control de cierta legalidad, donde no va a escuchar al defensor porque va a tener que inhibirlo a que le diga que su cliente es inocente, no va a poder aportar prueba y va a aparecer un fiscal que legítimamente va a permitirle al Ministerio Público solicitar la formalización por una prueba que anuncia que va a aportar en el futuro”, describió.

Asimismo, propuso a futuro que “el juez no recupere las prerrogativas equivocadas que tenía en el anterior proceso, sino que tenga las prerrogativas lógicas de quien tiene que decidir”.

“¿Cómo puede ser que no pueda interrogar? Es una cosa rara. Puede interrogar el fiscal en cualquier momento del proceso que corresponda, puede interrogar la defensa, pero el juez, que es quien decide, no puede interrogar ni al testigo ni al denunciado. Esto en el mundo se está revisando”, añadió.

Aller expresó que se trata de un “error grave” en referencia a la normativa que se aprobó respecto a la actuación del magistrado: “Si alguien está interesado realmente en algo y quiere saber más, va a preguntar, pero al juez lo amordazamos”.

Para reformar el CPP, Presidencia conformó un Grupo Asesor Técnico (GAT) y sentó en la mesa al Poder Judicial, la Defensoría Pública, al Colegio de Abogados, la Fiscalía y al experto Gabriel Valentín, grado 5 de Derecho Procesal. El proyecto introduce modificaciones a cerca de 180 artículos del sistema vigente desde 2017.