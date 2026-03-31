Reapareció Ernesto Talvi, que estuvo en Uruguay, tras el nombramiento en cargo del Gobierno de Argentina

El excanciller y excandidato a presidente por el Partido Colorado, Ernesto Talvi, estuvo el fin de semana del 21 y 22 de marzo en el Estadio Charrúa. En ese escenario se llevó a cabo una nueva etapa del HSBC SVNS 2 de rugby, donde los Teros7 fueron anfitriones, y el pasado fin de semana (28 y 29 de marzo) clasificaron al Mundial de Seven.

Según registró en redes sociales la cuenta Pasión Rugby, Talvi compartió fotos con el secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, el exsubsecretario de Deporte Pablo Ferrari, el presidente de la Unión de Rugby del Uruguay Fabio Magno y la subsecretaria de Turismo Ana Caram.

La gran etapa en Uruguay no sólo tuvo a la tribuna Bolivia llena alento a los Teros7 en el HSBC SVNS 2, sino también a personalidades con su gran apoyo institucional. pic.twitter.com/zn1BnmEySR — Pasion Rugby (@_PasionRugby_) March 30, 2026

Asesor del gobierno de Milei

El pasado 7 de marzo el ministro de Economía Luis Caputo anunció la incorporación de Talvi al Gobierno de Javier Milei, como asesor de su equipo en el Palacio de Hacienda.

En una entrevista con La Nación, a fines de noviembre del año pasado, Talvi comparó el proceso desinflacionario de Uruguay durante la década de los 90 y la actualidad en la Argentina. Sobre ello, el economista aseguró que existe un “paralelismo increible” entre ambos paises.

Entonces, planteó que Uruguay había recibido en aquel entonces un déficit fiscal de 7 puntos del PBI, mientras que la Argentina, en diciembre de 2023, tenía 5 puntos de déficit. Según marcó, el país vecino tenía una inflación de tres dígitos del orden del 130 por ciento y “tampoco tenía reservas internacionales líquidas”. A ello sumó la falta de acceso al crédito internacional. “La economía estaba estancada. Éramos una economía, y somos aún, una economía en donde el dólar es el rey”, sostuvo.

Ernesto Talvi, excanciller y excandidato presidencial del Partido Colorado. Foto: Archivo/El País

Así, Talvi reclamó a la Argentina la misma “paciencia estratégica” que adoptó Uruguay durante todo el proceso desinflacionario “Querer apurar el tranco con la inflación muchas veces implica tasas de interés muy elevadas, tipo de cambio muy apreciado, más de lo que razonablemente ocurre en todos estos procesos. Y finalmente, con el apuro se conspira contra la sostenibilidad del plan. Porque si se pagan tasas de interés ya no altas sino prohibitivas, está pegándose un tiro en el pie porque es imposible volver creíble el sendero fiscal cuando uno está pagando intereses leoninos”, reparó el economista que ahora pasará a colaborar con el equipo de Caputo.

“Y si esos intereses te sostienen artificialmente bajo el dólar y deprimen al sector productivo, el plan no puede funcionar”, advirtió luego.