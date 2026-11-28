Tanto dentro del Partido Nacional como del Frente Amplio miran con atención aunque con cautela los resultados de la encuesta de preferencias partidarias de Opción Consultores. Y, ya como es habitual, hubo discusión de políticos en la red social X. Las cifras se presentaron ayer en el streaming En Clave País, con la presencia del director de la empresa, Rafael Porzecanski.

Uno de los datos más relevantes es que el Partido Nacional (35%) superó en preferencia partidaria al Frente Amplio (29%). Es una novedad ya que desde 1999 hasta 2024 la coalición de izquierda fue la fuerza política más votada sucesivamente en cada uno de los comicios, aunque sus fórmulas perdieron dos balotajes, uno en 1999 y otro en 2019.

Para el senador blanco Javier García, los resultados de la encuesta “reflejan la frustración de la gente con un gobierno que es un fracaso en las políticas más importantes”.

En esa línea, aseguró que en “el oficialismo viven en una realidad paralela porque hacen un relato” de que el país va “bien”, pero la “opinión pública está harta”. Por un lado, cansada de la inseguridad, dijo. Por otro, “de tener una economía chata y un ministro (de Economía y Finanzas Gabriel Oddone) que dice cosas que los bolsillos de los uruguayos no ven”, añadió.

En tanto, a nivel del Partido Nacional, afirmó: “Con mucha humildad hay que trabajar en representar bien para que la frustración sea con el gobierno y no con la democracia”.

Por otra parte, a la diputada frenteamplista Inés Cortés no le resultaron “para nada sorpresivos” los resultados de la encuesta porque “están alineados” con cómo se viene comportando la opinión pública respecto la gestión del gobierno. Al mismo tiempo, no cree estas cifras sean “concluyentes” de lo que vaya a suceder dentro de tres años, cuando sean las elecciones.

“Las encuestas son una foto del momento. Es un dato que hay que tomar con responsabilidad y que nos habla de una relativa desaprobación. Va a implicar ciertos cambios, sobre todo en el ritmo de las transformaciones que estamos realizando desde el gobierno”, concluyó en diálogo con El País.

Más temprano, Cortés le había respondido en X al diputado del Partido Independiente, Gerardo Sotelo. El legislador, haciéndose eco de la encuesta, publicó: “La distancia entre los partidos de la coalición republicana y el Frente Amplio es de 14 puntos, sin contar a los cabildantes, en su mayoría coalicionistas. Tal vez esto, a menos de una semana de la dura derrota del Pit-Cnt en las elecciones del Banco de Previsión Social, explique algunas cosas”.

A lo que la diputada respondió: “Gerardo, por favor, tenés una intención de voto menor al margen de error, que es de 3,5%. Yo no me haría el sobrado en tu situación”.

Más voces

El presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, recordó a El País que, más allá de los resultados, quedan tres años para las elecciones. “Hay que mirar la encuesta con mucha humildad. No hay nada ganado”, opinó, poniendo paños fríos. Aunque cree que puede “generarse una oportunidad para el Partido Nacional y la coalición republicana”.

Asimismo, el nacionalista hizo hincapié en que el “efecto que debería lograr la encuesta es mayor compromiso y militancia” para “ganar otra vez la confianza de la gente”.

Por su parte, el senador blanco Sebastián Da Silva cree que los datos son un “reflejo” de lo que “ve en la calle”. Y envió un mensaje a la interna nacionalista: “Hay que recordar que, si todos estuviéramos trabajando, quizás la situación estaría mejor. Porque hay un componente frentista en estos resultados. Tranquilidad y nada de pizarreo”.

Los resultados

El estudio de opinión pública, correspondiente al cuarto trimestre de 2026, indica que el Partido Nacional tiene 35% de preferencias partidarias, el Frente Amplio 29%, el Partido Colorado 6%, Identidad Soberana 3%, Cabildo Abierto 2% y el Partido Independiente también 2%.

Otros partidos suman 2% mientras que los votos en blanco, anulados o a ninguno suman 14%. Finalmente, 8% no sabe o no contesta.

Se trata de un estudio que se realizó en dos etapas, con 401 encuestas entre el 1 y el 7 de octubre y otras 402 entre el 2 y el 5 de noviembre, con una muestra total de 803 casos mediante encuestas telefónicas de alcance nacional.

La pregunta fue la siguiente: “Imagine que hubiera elecciones el próximo domingo, en ese caso ¿a cuál de los siguientes partidos políticos votaría?”.

En preferencias por bloques, al tiempo que el Frente Amplio tiene 29% los partidos de la coalición republicana juntos (Nacional, Colorado e Independiente) suman 43%, una diferencia de 14 puntos.

En el análisis incluido en la encuesta, Opción indica que “si bien conocer las preferencias partidarias a través de un escenario simulado de intención de voto es relevante, no debe equipararse este enfoque a una estimación integral de la intención de voto”.

“La razón principal es que las preguntas de intención de voto partidaria no abordan el otro ingrediente central de la oferta electoral: las candidaturas presidenciales. Dado que los uruguayos votan no solo en función de sus cercanías partidarias sino también según su sintonía con los principales líderes políticos, para un abordaje integral de las preferencias electorales sería necesario incorporar una grilla concreta de candidatos presidenciales posibles para cada partido”, indica Opción.

Por otra parte, Opción Consultores señala que entre quienes votaron al Frente Amplio en las elecciones de 2024 “un 69% continúa apoyándolo, un 16% prefiere a alguno de los tres partidos que integran la coalición republicana y el 15% restante prefiere otro partidos o se encuentra indefinido”.

“En términos de migración neta hablamos, aproximadamente, de seis puntos del electorado total”, explica el estudio, que señala que hay mayor “fidelización” en la coalición republicana, porque el 76% se mantiene en el bloque y hacia el Frente Amplio se va solo el 2%.

El factor Lacalle Pou

Dentro de la oposición, el Partido Nacional está bastante por encima de los números de la pasada elección, situación contraria a la que sucede con el Partido Colorado.

El director de Opción Consultores dijo en el streaming En Clave País que esta suele ser una norma porque los blancos tienen “una marca como partido más fuerte” que la de los colorados y, mientras no hay candidaturas en juego, se hace notar.

“El Partido Colorado superó esa debilidad partidaria en las últimas elecciones y logró traerse algún votante más cerca del Partido Nacional”, dijo. No obstante, el factor Luis Lacalle Pou puede cambiar este panorama.

En ese sentido, dijo: “La gran pregunta es si volverá a suceder este fenómeno si Lacalle Pou decide ser candidato, o, incluso, si la intención de voto nacionalista será superior a la preferencia partidaria”.