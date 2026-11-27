El caso de Lorena Roqueta y su antecedente judicial de 2012, cuando fue condenada por transportar droga que luego comercializaban su novio y su hermano, continúa dando dolores de cabeza a los dirigentes del Partido Nacional. Porque Roqueta, recientemente electa directora del Banco de Previsión Social (BPS) en representación de los trabajadores, ha dado confusas declaraciones a la hora de explicar qué participación tuvo en aquella circunstancia y por qué lo había ocultado hasta ahora.

Roqueta había dicho en una primera instancia que había sido sobreseída en esa causa, luego que había recibido una condena y, en las últimas horas —en declaraciones a En Clave País—, que desconocía "totalmente" lo que hacían su hermano y su novio.

Sus palabras fueron: "A mí me condenan por transporte, ¿por qué? La situación se dio en que mi pareja muchas veces viajó conmigo a Colonia y él en su equipaje llevaba ropa y es imposible... es algo que lo ataron conmigo".

Esto dijo antes de reafirmar que desconocía la trama que la rodeaba: "Mi pareja no era alguien que consumía, no estaba vinculado a eso o por lo menos eso es lo que uno veía. (la) transportaba. Y mi hermano, en Colonia, lo que pasaba era que la comercializaba. (...) ¿Qué pasa? Obviamente cuando vos vas aun juicio, el juez valora. Y el tema de transporte lo ataron a eso, que nosotros muchas veces viajamos juntos y es verdad. Me adjudicaron el delito como que había elementos de convicción suficiente y ahí me condenaron a tareas comunitarias".

Luego, ante la consulta de si fue injustamente condenada, respondió que asumió "una responsabilidad" para "salvar" a su hermano.

Este viernes, sin embargo, El Observador hizo público algunos pasajes de aquel expediente donde se relata que Roqueta confesó que "cuatro veces en tres meses" viajó ella misma con droga desde Montevideo a su localidad y que tan al tanto estaba de la situación que había discutido con su pareja para que se pusiera fin a lo que estaban haciendo.

La revelación reactivó lógicos intercambios entre los nacionalistas durante la jornada de este viernes —"no cayó bien" es un comentario a la orden del día—, pero predomina la opinión de que el asunto va a agotarse y que el "caso está cerrado".

Quienes la respaldan, como lo hizo desde un primer momento el senador Sebastián Da Silva, reiteran los argumentos. "El contexto de esta mujer fue muy complejo —dijo el senador blanco en declaraciones a Radio Universal—. Lo que yo veo es una mujer que se cayó, se levantó, que cruzó el desierto más tenebroso que cualquiera puede cruzar, que es una madre ejemplar, un ejemplo para todos".

Da Silva también dijo que no le preocupaba "en lo más mínimo" que se conociera una nueva contradicción y que se explicaba porque provenía de una persona que está "reduelando una situación espantosa, que la quiso borrar como muchos" borran asuntos "de la juventud".

La pregunta de si Roqueta debe dar un paso al costado no está ni siquiera planteada por la propia Roqueta, según confirmaron a El País fuentes allegadas a la militante nacionalista, que asumirá su nueva función en el BPS a mediados de diciembre. Desde su equipo, además, remarcaron que la directora electa se llamó "a silencio" y, por el momento, no dará nuevas explicaciones sobre su caso.

Como informó El País, esta situación generó "calentura" y "preocupación" entre dirigentes blancos. Uno de los que se hizo cargo de trasladar públicamente su malestar al respecto fue el diputado Juan Martín Rodríguez. "Lo que a mí me deja sumamente preocupado y molesto es que de esto nos hayamos enterado en el Partido Nacional, las autoridades o quienes tenemos algún grado de representación, 72 horas después del día de la elección", dijo el dirigente herrerista.

También hubo críticas en el Frente Amplio, que se siguieron sumando en las últimas horas, y de parte de Cabildo Abierto, cuyo diputado Álvaro Perrone considera que "el Senado debe actuar" si Roqueta ejerce el cargo para aplicar el artículo 148 de la Constitución, que faculta al Poder Ejecutivo a "destituir a los miembros de los Directorios o a los Directores Generales con venia de la Cámara de Senadores, en caso de ineptitud, omisión o delito en el ejercicio del cargo o de la comisión de actos que afecten su buen nombre o el prestigio de la institución a que pertenezcan".

En el cerno del gobierno, mientras tanto, observan con ironía y a distancia el desenlace de esta polémica.