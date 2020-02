Raúl Sendic comenzará a cobrar subsidio superior a $ 370 mil

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Lucía Topolansky firmó en octubre de 2017 el subsidio a Raúl Sendic, pero un mes después el exvicepresidente renunció al mismo tras la decisión del Tribunal de Cuentas de observar el gasto y los cuestionamientos de la oposición. Sendic debió esperar más de dos años: ayer finalmente se firmó el subsidio en el Senado.

El sueldo que percibía el vicepresidente llegaba a los $ 441.987, correspondientes a una partida de sueldo nominal de $ 315.540 y otra de gastos de representación de $ 126.447. Como el subsidio es del 85% del salario, le correspondería cobrar $ 375.689 nominales. A un dólar interbancario de 38,064 representa al día de hoy US$ 9.869 mensuales nominales por el período de un año.

Sendic había solicitado el subsidio al otro día de que la Asamblea General aprobara su renuncia, el 13 de setiembre de 2017, luego de que el Tribunal de Conducta del Frente Amplio lo acusara de un “proceder inaceptable en la utilización de los dineros públicos” al utilizar una tarjeta corporativa de Ancap para realizar compras de carácter personal. Por el mismo motivo fue procesado sin prisión por peculado y abuso de funciones.

En medio de la polémica por el cobro de su subsidio, la oposición reclamó que el beneficio fuera aprobado por el Senado y no por vía administrativa. Sendic declaró en su momento a los medios: “Es el único ingreso que tengo. Yo no me enriquecí en la política, no tengo campos ni estaciones de servicio, como se ha dicho”. Después de la discusión política que se instaló, Sendic decidió esperar hasta el 2020 para cobrarlo y -ahora sí- quedó aprobada la resolución por el Senado.

Sendic se encuentra alejado de la vida pública desde hace varios meses. El dirigente participó en actos y realizó discursos de campaña, hasta que su sector, la Lista 711, compitió en las elecciones internas en junio del año pasado.



Sendic no pudo encabezar ninguna lista de su grupo político al encontrarse inhabilitado de ser candidato, de acuerdo a una resolución del Plenario del Frente Amplio que data de diciembre de 2018, es decir más de un año después de su renuncia como vicepresidente.



La inhabilitación de Sendic vence en mayo de este año, por lo que después de las elecciones departamentales podrá integrar listas bajo el lema Frente Amplio. Además de Sendic, también fue inhabilitado De León (hasta la misma fecha) por los gastos realizados con su tarjeta corporativa de ALUR.



Los que también cobrarán subsidios.

Según supo El País, Sendic no es el único que cobrará el subsidio por haber estado en el Senado la pasada legislatura. En total, 15 parlamentarios de todos los partidos políticos harán usufructo del derecho que les corresponde por la ley 16.195.

Los otros exsenadores del Frente Amplio que solicitaron el subsidio son: Leonardo De León (Lista 711), Rafael Michelini (Nuevo Espacio), Daisy Tourné (Partido Socialista), Juan Castillo (Partido Comunista), Constanza Moreira (Casa Grande), Daniel Garín (MPP), Ivonne Passada (MPP), Daniel Vasallo (Asamblea Uruguay), Rubén Martínez Huelmo (Espacio 609) y Marcos Otheguy (Rumbo de izquierda).

Dos exsenadoras nacionalistas también se acogieron al beneficio: Verónica Alonso y Carol Aviaga, quien en las próximas elecciones de mayo se postula como candidata a intendenta de Lavalleja.



Los colorados que solicitaron el cobro del subsidio son los exsenadores Pedro Bordaberry y José Amorín Batlle. Además cobrará el subsidio el exsenador del Partido Independiente Pablo Mieres, pero lo hará por un período de 15 días ya que el mismo cae automáticamente cuando asuma como ministro de Trabajo, el próximo 2 de marzo.

Los senadores perciben una retribución mensual nominal de $ 236.953, lo que sumados a los $ 39.848 por gastos de representación suponen un total de $ 276.801. Al igual que Sendic, les corresponde cobrar como subsidio el 85% de sus ingresos es decir $ 235.280 nominales. De acuerdo a las fuentes consultadas por El País, con los descuentos correspondientes terminarán percibiendo algo así como $ 130.000 líquidos.