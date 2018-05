Jueza Larrieu procesó a Sendic por abuso de funciones y peculado

"Como se dijo en párrafos anteriores, ha quedado primariamente acreditado en esta etapa procesal, que Raúl Sendic realizó compras con la tarjeta corporativa de A.N.C.A.P. por $ 550.000 (quinientos cincuenta mil pesos uruguayos) y U$S 38.000 (treinta y ocho mil dólares). El reembolso acreditado por Sendic asciende a U$S 130 (ciento treinta dólares) (fs. 2271 de estos autos, Anexo Doc. nº XVII)".



"Como se dijo anteriormente, la naturaleza y cantidad de compras realizadas con la tarjeta corporativa usada por Raúl Sendic, permite concluir -con el grado de provisoriedad admisible en esta etapa procesal- que las mismas no correspondieron exclusivamente al ejercicio de su función como Presidente, sino que constituyeron gastos personales que no reembolsó a la empresa estatal tal como exigía el reglamento".