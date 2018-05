Vázquez dijo que Sendic lo decepcionó por sus errores

El presidente de la República, Tabaré Vázquez, aceptó que se sintió decepcionado por el exvicepresidente Raúl Sendic a raíz de los errores que se demostró que cometió, indicó en el marco de una entrevista para la Revista Noticias, que publicó su primer número este lunes.



Frente a la consulta de si el accionar de quien fuera su compañero de fórmula lo "decepcionó", el mandatario respondió: "En esos aspectos —donde se demostró que cometió errores—, sí. Pero lo sigo acompañando como compañero y como persona".



Además dijo que conocer las irregularidades y las faltas de ética que se hicieron públicas más que dolerle lo llevaron "a ver una realidad que yo desconocía", indicó.

Por otra parte el presidente habló de la inseguridad, una de las prioridades del gobierno, y aseguró que si bien "duele" que haya un incremento en los homicidios "no es estadísticamente significativo". "Sigue habiendo países que están mucho peor", añadió.

Al respecto, y en referencia a los dichos del director nacional de Policía, Mario Layera, el mandatario consideró que "no podemos comparar, ni por lejos, con el Salvador y Guatemala".



También opinó que hay una "realidad existente" en materia de inseguridad pero no es igual a la "amplificación morbosa y mezquina que hacen algunos actores políticos".

En el plano de la corrupción, Vázquez dijo que "ninguna fuerza política está libre de tener elementos de corrupción. No hay una vacuna" contra eso, explicó.



Con respecto a los casos de nepotismo — dentro de los que él mismo fue señalado— el presidente explicó que su consuegro, que oficiaba como su chofer, fue removido a pedido de la Junta de Transparencia y Ética Pública. Esto no sucedió con su hermano, Jorge Vázquez, ya que no trabaja ni en la misma oficina ni en el mismo edificio.

"Hay otra situación que se planteó: un sobrino que está en el equipo médico de Presidencia", dijo el jefe de Estado. Con respecto a este caso consideró que "cualquier ciudadano tiene derecho a elegir quién va a cuidar su salud, ¿por qué el presidente no tiene derecho a hacerlo?, cuestionó.

Redes sociales

Vázquez reafirmó una vez más su deseo de permanecer alejado de las redes sociales, incluso cuando muchos políticos influyentes las utilicen para dar su opinión respecto a diversos temas.



"Allá ellos, los felicito... Yo tengo la página web de Presidencia" dijo y agregó: "yo estoy en contacto directo con la gente. ¿Para qué quiero Twitter y esas cosas? Es un mundo virtual. A mí me gusta vivir en el mundo real", aseguró.