El 55% de los montevideanos dice que aprueba la gestión de Martínez en la IMM

Un 55% de los montevideanos aprueba la gestión de Daniel Martínez como Intendente de Montevideo, según una encuesta de Opción Consultores divulgada por el comando del candidato frenteamplista este martes. El ahora candidato estuvo en el cargo desde julio de 2015 hasta que el 1° de abril de 2019, cuando renunció para enfocarse en la campaña presidencial.

Luego, un 37% de los consultados dijo que desaprueba la gestión que realizó Martínez en la comuna de la capital. A su vez, un 7% respondió que ni aprueba ni desaprueba y un 1% no sabe o no contesta.



De los que votaron al Frente Amplio en las elecciones nacionales del año pasado, un 85% aprueba la gestión mientras que un 9% la desaprueba. En cuanto a los que votaron al Partido Nacional, la desaprobación es la mayor (74%) y la aprobación es la menor (16%).



La segunda mayor desaprobación es de aquellos que votaron a Cabildo Abierto (70%) y su aprobación es del 21%. De los colorados, un 57% la desaprueba y un 30% la aprueba. Por último, entre quienes votaron a otros o en blanco o nulo, la aprobación es del 48% y la desaprobación de 38%.



De cara a las elecciones departamentales de mayo, entre quienes dicen que votarán al Frente Amplio un 83% aprueba la gestión y un 11% la desaprueba. Un 21% de los votantes de la coalición multicolor aprueba la gestión de Martínez y un 66% la desaprueba. Y, del grupo que conglomera a los que votan a otros, en blanco, anulado, o no saben o no contestan, la aprueba un 30% y la desaprueba un 61%.



Si se toma a la población encuestada y se discrimina por sexo, la gestión de Martínez tuvo una mayor aprobación en las mujeres (58%) que en los hombres (52%). En la vereda contraria, la desaprobación de la gestión fue de un 39% en los hombres y un 35% en las mujeres.



En relación a la edad de los encuestados, el mayor nivel de aprobación está en el rango más joven: un 63% de los que tienen entre 18 y 29 años. Luego, un 58% de las personas que tienen entre 30 a 49 años la aprueban.



El siguiente grupo en relación al nivel de aprobación está compuesto por aquellos que tienen más de 65 años de edad (53%). Por último, el rango que presentó menor nivel de aprobación fue el de 50 a 64 años (47%).



Si se observa el nivel educativo de los encuestados, Martínez tuvo una mayor aprobación entre los que completaron tercer año de secundaria (62%) y sexto año de secundaria (60%). Le siguen los que tienen estudios terciarios o universitarios (55%) y, por una amplia diferencia, los que completaron o no primaria (35%).



Martínez es uno de los tres candidatos que se presenta por el Frente Amplio en las elecciones departamentales del 10 de mayo. Sus contrincantes son Carolina Cosse, exministra de Industria, Energía y Minería, y Álvaro Villar, director del Hospital Maciel.



Como candidata de la coalición multicolor irá por el puesto de intendenta de Montevideo la economista Laura Raffo. La candidatura la anunciaron el 4 de febrero y hoy será el acto de lanzamiento de campaña.