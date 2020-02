"Cambiar el gobierno de Montevideo es posible", dijo Raffo en su primera entrevista

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La candidata de la “coalición multicolor” para la Intendencia de Montevideo, Laura Raffo, dio este lunes su primera entrevista luego de que la semana pasada se conociera que era la elegida para pelear por el gobierno de la capital.

Raffo fue entrevistada en la edición central de Telemundo, informativo donde hasta hace unos días tenía una columna sobre economía.

“Estoy casi tan sorprendida como ustedes, tengo que ser sincera”, dijo entrevistada por sus recientes compañeros de trabajo Aldo Silva y Malena Castaldi. “La última vez que salí al aire esto ni siquiera se estaba gestando”, comentó en relación a su última aparición en el informativo hace dos semanas atrás.



Raffo dijo que siempre peleó por la presencia de más mujeres en roles de liderazgo, por lo que cuando le ofrecieron ser la candidata pensó: “¿Cómo hago para decir que no a esto que me están planteando?”.



Fueron varias las personas que la contactaron, comentó, pero en la “decisión final” tuvo “mucho que ver una charla de casi una hora" que tuvo con el presidente electo, Luis Lacalle Pou. “Sentí que me aseguraba que había un apoyo de los cinco partidos, que era una candidatura de consenso”, dijo.



Raffo —quien insistió varias veces que “cambiar el gobierno de Montevideo es posible”— contó que las dos condiciones que puso antes de dar el sí fue contar con un apoyo “verdadero” de las estructuras de los partidos de la coalición y poder ser “auténtica”.



Ante la pregunta de cómo se define ideológicamente, respondió “humanista y muy pragmática” y añadió: “Mi familia siempre votó al Partido Nacional, pero yo le escapo a las etiquetas”.



La economista dijo que desde que se conoció que ella sería la candidata de la coalición la semana pasada varias personas la han parado por la calle para hablarle de los temas que los preocupan, como el servicio de ómnibus o el alumbrado público, ejemplificó.



En esta línea comentó que el programa que están diseñando estará en “contacto con las necesidades más básicas” de la población y que el objetivo no es llevar adelante “ideas súper ambiciosas que nunca logran cumplirse”.



Acerca de los números de la intendencia de la capital, dijo que hay que “gestionar los recursos de la manera más inteligente posible” y que ahora está “cuestionando cada ítem” del presupuesto de la intendencia.



En tanto, ante la pregunta de si integrará el gobierno nacional en caso de perder las elecciones departamentales de mayo, comentó: “Lo veré si no se da ese resultado, pero creo que cambiar el gobierno de Montevideo es posible”.

Este martes Raffo realizará el acto de lanzamiento de su campaña de cara a las elecciones de mayo.