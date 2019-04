Martínez renuncia a la intendencia de Montevideo y asumirá Di Candia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El precandidato del Frente Amplio Daniel Martínez anunció este lunes que renunciará definitivamente al cargo de intendente de Montevideo para enfocarse en la campaña y no recurrirá a la licencia sin goce de sueldo, como había transmitido en un primer momento.

Además, Martínez comunicó que finalmente –luego de varias semanas de incertidumbre- será Christian Di Candia, el actual prosecretario de la comuna, quien ocupe el puesto de intendente.



“Christian aceptó y ahora empieza todo el proceso de ser presentado ante la Junta (Electoral), la Corte y eso se va a hacer esta semana”, dijo Martínez después de un encuentro con Di Candia este lunes.

“En la tarde de hoy estoy anunciando mi renuncia, mañana haré la nota formal. Entendemos que dado este paso que yo he dado y ahora que está definido qué es lo que va a pasar lo más correcto era renunciar y dejar que la persona asuma tenga un período de un año y algo”, añadió.

Di Candia, por su parte, señaló: “Estoy evidentemente emocionado y contento pero también muy motivado por la responsabilidad que implica, la responsabilidad con un equipo de gobierno que viene dejando todo desde 2015 para acá”.

Con esta decisión, Di Candia no podrá participar de la campaña electoral. "Es correcto, es evidente que hay limitaciones constitucionales pero como le dije a Daniel cuando me consultó yo quería de alguna manera ser responsable con la responsabilidad que había asumido con el Frente Amplio, con Daniel y con el equipo de gobierno, y si me tocaba asumir iba a asumir y no hay un costo ninguno en no ser parte de la campaña electoral cuando uno tiene la oportunidad de ser intendente de la capital del país, ser intendente además joven con un equipo que está funcionando es un honor y un orgullo".

Más temprano este lunes Martínez se había reunido con Fabiana Goyeneche, quien prefirió no sustituir al precandidato en el cargo de intendente para dedicarse a la campaña política. Por este motivo –y tras la decisión de Óscar Curutchet, el primer suplente, de no tomar el puesto- recayó en Di Candia.