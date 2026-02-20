Polémica en Pando por el traslado de un busto de Wilson Ferreira: del depósito a una nueva ubicación

La reubicación de un busto de bronce del caudillo nacionalista Wilson Ferreira Aldunate en Pando generó polémica entre dirigentes del Partido Nacional. El diputado Juan Pablo Delgado cuestionó en primera instancia que la escultura "que estaba a la vista del público desde hace años" fue llevada a un depósito.

En su cuenta de X, Delgado sostuvo que pediría la "restitución en forma inmediata" del busto a las autoridades de la Intendencia de Canelones y el Municipio de Pando. Sin embargo, su correligionario Fabián Pérez, concejal de la Alcaldía de Pando, expresó que hubo "un mal entendido". Pérez indicó que en la jornada del jueves "en reunión del consejo se habló del tema" y se sugirió que el busto sea movido del Centro de Desarrollo Pando al Municipio de Pando, y luego se colocará en la calles Wilson Ferreira y Treinta y Tres de Pando.

El concejal Fabian Pérez del PN aclara la situación 👇🏻 pic.twitter.com/riI3lhmjm1 — Sebastián Andújar (@Sebandujar) February 19, 2026

Busto de Wilson Ferreira Aldunate en Pando. X: @juanpab_delgado.

Por su parte, Delgado señaló que se comunicó con el intendente de Canelones, Francisco Legnani, y el secretario general de la comuna canaria, Pedro Irigoin, que le transmitieron que hubo una resolución para reubicar el busto, y por eso "fue retirado de su lugar visible en el Municipio". "Esperemos lo hagan lo antes posible", señaló el legislador blanco.