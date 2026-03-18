Pit-Cnt rechaza iniciativas "que pongan en juego la definición de empresa pública" tras propuesta de Sánchez

El Pit-Cnt emitió este miércoles un comunicado ante la propuesta del secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, de que pequeños ahorristas privados puedan invertir en empresas públicas.

Para la central sindical, las empresas públicas "son un elemento central del desarrollo sobreano del país".

En ese sentido, considera que el debate en relación al rol de las empresas públicas debe "basarse en el respeto a los pronunciamientos ciudadanos históricos". El comunicado hace referencia al referéndum de diciembre de 1992, cuando se derogó la Ley de Empresas Públicas.

"La voluntad popular se reafirmó una década después, el 7 de diciembre de 2003, cuando nuevamente mediante referéndum se derogó la Ley de Ancap", subraya el comunicado.

En esa línea, el Pit-Cnt rechaza "cualquier iniciativa que ponga en juego la definición de empresa pública, que atente contra la integridad de las mismas bajo la retórica de ´innovación vs. inmovilismo´, que pretenda abrir espacios para la privatización de bienes y servicios que son derechos de todo el pueblo uruguayo"

Para la central, antes de que se impulse un mecanismo captación de ahorro mediante las empresas públicas, es necesario "revisar y flexibilizar las restricciones fiscales actualmente vigentes que limitan al sector público".

"Esto permitirá generar condiciones mas equitativas para que dichas empresas puedan competir en igualdad con el sector privado", sostiene.

Marcelo Abdala, presidente del Pit-Cnt, en conferencia de prensa por el cierre de Yazaki. Foto: Leonardo Mainé/El País

En ese sentido, afirma que de ese modo no solo se fortalecería la capacidad operativa y eficiencia de las empresas públicas, sino que "también se contribuirá a garantizar que todas y todos los uruguayos accedan plenamente a sus derechos".

"Se preservará el rol estratégico de las empresas públicas, asegurando sus sostenibilidad, competitividad y compromiso con el desarrollo del país", continúa el comunicado.

El Pit-Cnt asegura tener la "convicción" de que "se pueden tomar medidas para fortalecer las empresas públicas". "Algunas de ellas están vinculadas a revertir asimetrías que otorgan ventajas a las empresas privadas, como las exoneraciones a las inversiones y la manera de contabilizar las mismas", agrega.

La central considera "relevante" el pensar "cómo se generan las condiciones para el desarrollo de un fondo de acumulación que permita solventar las diferentes dimensiones de una estrategia nacional para el desarrollo que coloque en el centro de atención a las grandes mayorías".

📣Comunicado público: Ante declaraciones de público conocimiento respecto a la posibilidad de afectar el carácter estatal de nuestras empresas públicas. (🧵) pic.twitter.com/YqLjjJL4ds — PIT CNT (@PITCNT1) March 18, 2026

La propuesta de Sánchez

Entrevistado por La Diaria Radio, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, planteó: “Esto es de cosecha personal, pero voy a pelear por estas cosas en el gobierno (...) Acá surgió Conexión Ganadera que fue una gran estafa. Estafó a una enorme porción de la clase media uruguaya. Esas personas tienen ahorros y no saben o tienen dificultades dónde invertirlos. Tenemos que agarrar a las empresas públicas y abrir paquetes de acciones para que los uruguayos puedan poner su dinero. El ahorro nacional ponerlo en las empresas públicas para que puedan hacer otras inversiones”, dijo.

Alejandro Sánchez, secretario de Presidencia, en conferencia de prensa Foto: Archivo El País

Cosse expresó "sorpresa" ante la propuesta

La vicepresidenta de la República Carolina Cosse expresó este martes su "sorpresa" con respecto a la propuesta de Sánchez.

"Me sorprendió. Para mí fue una sorpresa, no conocía para nada la propuesta. Cada uno es libre de proponer lo que quiera, obviamente. La libertad es libre", dijo la vicepresidenta en diálogo con Telemundo (Canal 12).

En ese sentido, Cosse señaló que "habrá que conocer mejor su propuesta" y agregó: "Hay ámbitos colectivos donde me parece que estas cosas tienen que trabajarse, porque estamos hablando ni más ni menos que de las empresas públicas".

La vicepresidenta indicó que "no conocía" el planteo y acotó que fue "una gran sorpresa". "Con el correr de los días he visto que la ha explicado mejor. Todos somos libres de hacer propuestas y después profundizarlas", añadió. Además, Cosse sostuvo que "hay una cantidad de cosas para poner en agenda sobre las empresas públicas, que tienen un rol estratégico, como la política de energía, el lugar que se le va a dar al hidrógeno verde, el papel de los hidrocarburos, las telecomunicaciones, la ciencia y su relacionamiento con las empresas públicas. Temas que hay que discutir en ámbitos colectivos".

"Me encanta": la reacción de Orsi al planteo de Sánchez

Por su parte, el presidente de la República,Yamandú Orsi, se mostró a favor del planteo del secretario de Presidencia.

"Me encanta", reaccionó Orsi este jueves en una rueda de prensa al ser consultado al respecto. "Eso lo planteaba Pepe (José Mujica) hace tiempo, y me lo dijo los últimos meses, estaba buscando la vuelta".

Según Orsi, para Mujica "la única vuelta" para modernizar las empresas públicas era abrirlas al "ahorro del uruguayo" generando "posibilidades de inversión o de aportes de la gente".

"Pacha lo tiene bastante claro y lo planteó porque lo hemos conversado", indicó el presidente, que luego siguió: "No nos podemos quedar con lo de siempre. Tenemos muy buenas empresas públicas y potentes que sostienen gran parte de la actividad en Uruguay y que tienen la necesidad de ampliar su patrimonio y ahí quién te dice que no sea la oportunidad para muchos uruguayos que no tienen otra alternativa de invertir".

Consultado acerca de la división interna que esta propuesta podría generar en el Frente Amplio, Orsi restó importancia porque consideró que "siempre va a pasar" porque los partidos en Uruguay "tienen amplitud". "Es una idea política para analizar", sentenció.