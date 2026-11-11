Pereira propondrá tres nombres para la vicepresidencia del FA; prevén dar Premio José Mujica a Lula da Silva

Luego de ser reelecto como presidente del Frente Amplio en el último Congreso, Fernando Pereira presentó ante la Mesa Política de la coalición de izquierda tres nombres para ocupar las vicepresidencias y acompañarlo durante los próximos cinco años de gestión.

Según reconstruyó El País, Pereira propondrá la continuidad de Verónica Piñeiro en el cargo. Además, sugirió que las vicepresidencias sean ocupadas por Estefanía Díaz, de Canelones (presidió la Junta Departamental), y Daniel Mariño, hombre de su extrema confianza desde su etapa al frente del Pit-Cnt. Mariño se desempeña como secretario político de la fuerza política.

Los nombres serán elevados en el próximo Plenario Nacional del 21 de noviembre, con altas posibilidades de ser aprobados.

Premio a Lula

De cara a la próxima cumbre del Mercosur, prevista para el 5 de noviembre en Montevideo, cuando Uruguay traspasará la presidencia protempore a Argentina, el Frente Amplio prevé que la exvicepresidenta Lucía Topolansky entregue el día 3 el primer Premio Pepe Mujica, de la nueva Fundación Pepe Mujica, al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (su presencia no ha sido confirmada oficialmente, pero todo indica que vendrá, informaron fuentes de Presidencia a El País).

En ese marco, la intención también es realizar una serie de actividades entre los días 2 y 3 de diciembre, aprovechando la llegada de delegaciones internacionales, para mantener encuentros entre distintos dirigentes de izquierda: organizaciones políticas, fundaciones, movimientos sindicales y sociales.

Entre las actividades previstas también figuran reuniones del Foro de San Paulo y de fundaciones iberoamericanas, así como la realización del Encuentro Internacional Progresista y de una cumbre social.

Aunque estos eventos aún no fueron confirmados por cuestiones logísticas y de convocatoria, la intención del Frente Amplio es participar de las jornadas.

“Para la próxima Mesa se presentará un esquema inicial de un plan político, que servirá como base para una construcción colectiva, habilitando una discusión amplia. Se señala la necesidad de elaborar un plan político con una proyección de tres años. Asimismo, se destaca que el recorrido realizado por todo el país permite contar con un diagnóstico de las principales dificultades, tanto organizativas como políticas”, se adelantó con respecto al esquema de trabajo que impulsará el partido oficialista.

Elaboración del Programa

A cargo de la exsenadora Silvia Nane y del exintendente de Montevideo Ricardo Ehrlich, la Comisión Nacional de Programa del Frente Amplio trabaja desde hace meses en la elaboración de los ejes temáticos que la coalición de izquierda presentará a la ciudadanía en 2028 y que servirán de insumo para la elaboración de las Bases Programáticas de cara a las próximas elecciones.

Por tanto, a partir de las resoluciones del pasado Congreso se presentó el lunes en la Mesa Política un esquema de trabajo con cuatro ejes fundamentales: Soberanía, Desarrollo para el Bien Común, Ambiente y Futuro y Construcción de Comunidad. Uno de los énfasis, que ha sido una de las prioridades de Pereira desde que asumió la presidencia del Frente Amplio, también estará puesto “en generar una mayor articulación territorial”.

Entre los espacios que se llevarán adelante para la conformación del programa a presentarse en 2028, se prevé desarrollar durante 2027 una serie de talleres y encuentros para recoger aportes y discutir los principales ejes temáticos que integrarán la propuesta programática de la fuerza política para 2028.

La hoja de ruta incluye nueve instancias, que abarcan asuntos como geopolítica y soberanía, ambiente y futuro, desarrollo nacional, demografía y protección social, comunidad y calidad democrática, espacio fiscal y juventud.

El proceso contempla mesas de las comisiones nacionales del FA, la participación de la Fundación Líber Seregni, espacios temáticos regionales, encuentros por región y talleres de escenarios y devolución.