Pedido de informes al MSP: reclaman medidas para fomentar la natalidad y revertir la "crisis demográfica"

Un pedido de informes presentado por la diputada suplente Dolores González (Partido Nacional) ante el Ministerio de Salud Pública (MSP) reclama conocer qué medidas impulsa el gobierno para fomentar la natalidad en Uruguay, en medio del debate generado por recientes anuncios vinculados a la ampliación de los plazos para acceder al aborto.

El documento, al que accedió El País, fue elevado el 6 de mayo al Parlamento al amparo del artículo 118 de la Constitución y solicita información concreta sobre políticas, recursos y coordinación institucional para enfrentar el desafío demográfico que atraviesa el país.

El pedido consulta "si el MSP está tomando medidas para aumentar la natalidad, desde cuándo se implementan, qué recursos económicos se destinarán a ese objetivo y si existen informes oficiales que describan el alcance de la problemática demográfica". También pregunta si hay coordinación con otros organismos del Estado para abordar el tema y cuáles han sido los avances alcanzados.

En paralelo, González expresó a El País cuestionamientos sobre las prioridades del gobierno en esta materia. “Hay indignación y desconcierto porque se apunta al aborto y no a la natalidad”, señaló, y sostuvo además que “las prioridades no están claras” frente a la caída sostenida de nacimientos en Uruguay.

En ese sentido, la diputada nacionalista aseguró que existe preocupación por la falta de medidas concretas orientadas a revertir el descenso demográfico y aseguró que “hay que pujar entre todos” para promover políticas de apoyo a la maternidad, la crianza y las familias