Pasa al Senado la prohibición de fumar tabaco y marihuana en plazas, parques y espacios abiertos para menores

El Parlamento sigue adelante con el proyecto de ley que busca implementar una prohibición de fumar tabaco y marihuana en espacios abiertos destinados a actividades recreativas o deportivas para menores de edad, lo que incluye plazas, parques y lugares similares. La medida se dirige al Senado, donde tendrá que continuar su proceso legislativo tras haber sido aprobada en la Cámara de Representantes el pasado martes 3 de noviembre.

Se trata de una iniciativa que cuenta con el apoyo del Ministerio de Salud Pública (MSP), y que intenta lograr que niños puedan disfrutar de áreas o espacios públicos libres de humo, sin estar expuestos a "ambientes contaminados", según la exposición de motivos del proyecto.

El proyecto cuenta con un único artículo que busca añadir una nueva prohibición al artículo 3 de la Ley N° 18.256, que protege el derecho al medio ambiente libre de humo de tabaco y su consumo. El proyecto también contempla al consumo de marihuana, cuya ley (Nº 19.172), detalla que las medidas de protección de espacios establecidas por la ley que controla el tabaquismo también aplican para la práctica de fumar cannabis.

Los lugares comprendidos son todos aquellos "espacios abiertos, públicos o privados, con destino a actividades recreativas o deportivas para menores de edad como plazas, parques y otros de similar naturaleza", indica el proyecto.

Cámara de Diputados. Foto: Ignacio Sánchez/El País.

Motivos expuestos para el proyecto

El proyecto se basa en garantizar el derecho a la salud en Uruguay, y esgrime que "lamentablemente somos testigos de una práctica que se ha naturalizado como correcta, donde personas concurren a las plazas o parques públicos de todo el país para fumar tabaco o marihuana", y que frente a ello "debemos garantizar un aire libre de humo".

El documento también argumenta que estos hábitos aportan a la contaminación del aire en las áreas comprendidas, y que generan un "ambiente tóxico y nocivo para todos". Ante ello, busca que "exista cartelería o imágenes donde se detalle la prohibición de fumar".

"El tabaco es la droga que más se consume en el mundo y la causa global más importante de muerte, enfermedad y discapacidad. Los daños no solo se deben a los efectos dañinos del humo de tabaco en los fumadores activos sino también por las consecuencias del aire contaminado con humo de tabaco al cual están sometidos millones de personas, gran parte de ellos niños y niñas", señala el proyecto.

Persona fumando en un espacio abierto.

En tanto, en referencia al consumo de cannabis, el documento cita a la publicación científica "Exposición al humo de cannabis de segunda mano entre niños", que detalla que "el humo de cannabis contiene carcinógenos, provoca irritaciones respiratorias y contiene productos químicos dañinos" además de impactar "negativamente la salud cardiovascular y pulmonar".

Para que el proyecto pase a ser ley, primero tendrá que ser aprobado por la Cámara de Senadores para luego concluir su proceso legislativo.

Durante el debate previo a la aprobación en Diputados, intervinieron los representantes Silvana Pérez Bonavita, Fernando Pérez Braggio, Agustín Mazzini, Álvaro Dastugue, Fermín Farinha y Federico Preve. Juan Pablo Delgado y Pérez Braggio fundamentaron sus votos.