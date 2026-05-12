Orsi sigue bajando en el ranking de presidentes de Latinoamérica y salió del top 10

La consultora argentina CB publicó los resultados de su última encuesta para dar a conocer el ranking de presidentes mejor valorados de Latinoamérica durante mayo de 2026. El presidente uruguayo, Yamandú Orsi, se ubica en la posición 11 —Con un 40,3% de aprobación— de los 18 mandatarios que integran la lista, una más abajo que la que ocupó en el mes de abril.

En el desglose, la consultora detalla que, en el caso del mandatario uruguayo, un 14,7% de los encuestados respondió que tiene una imagen "muy buena" y el 25,6% una imagen "buena" de él; frente a un 31,4% que dijo tener una imagen "muy mala" y un 24,4% que tiene una imagen "mala". Un 3,9% no sabe o no contesta.

Orsi llegó a encabezar este ranking como presidente con mayor valoración positiva de Latinoamérica durante varios meses de 2025. Sin embargo, en lo que va de 2026 ha ido bajando puestos hasta situarse entre los presidente con valoración "regular".

Yamandú Orsi encuesta de imagen positiva de CB Consultores para mayo de 2026 Encuesta: CB Consultores

¿Cuáles son los presidentes mejor y peor valorados de Latinoamérica?

Los tres presidentes mejor valorados en el ranking de mayo por sus ciudadanos son: Claudia Sheinbaum, de México, quien encabeza la medición de este mes con el 67,8% de aprobación; en segundo lugar se ubica Nayib Bukele de El Salvador con 67,5%; y completa el podio Luis Abinader de República Dominicana con 60,2% de imagen positiva.

Mandataria. Sheinbaum resiste embates de grupos del narcotráfico y del gobierno estadounidense. Foto: AFP fotos

En el otro extremo del ranking, los presidentes con peor imagen pública en sus respectivos países son: José María Balcázar de Perú, quien se posiciona en el último lugar con 20,5% de imagen positiva; seguido por Delcy Rodríguez de Venezuela con 24,1%; y completa el podio negativo Javier Milei de Argentina con 34,8% de aprobación entre sus ciudadanos.

En cuanto a la variación de la imagen positiva respecto al mes anterior, la encuesta detalla que el presidente que registra el mayor crecimiento es Daniel Noboa de Ecuador, con una suba de +3,7 puntos porcentuales. En contraste, Delcy Rodríguez de Venezuela presenta la mayor caída del ranking, con una disminución de -3,4 puntos porcentuales respecto a la medición del mes pasado.

En Uruguay, la consultora argentina hizo esta encuesta entre el 5 y el 9 de mayo de 2026. Se encuestó una muestra de 2.027 casos y el margen de error es de +/- 2,2%.