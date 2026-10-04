Mujeres son las mejor valoradas a la interna del FA y Cosse se perfila como potencial candidata presidencial

Aunque históricamente la vicepresidencia de la República no ha funcionado en Uruguay como un trampolín político, para la exintendenta de Montevideo Carolina Cosse el cargo puede representar una oportunidad para consolidarse como una de las principales candidatas del Frente Amplio (FA) de cara a la próxima carrera electoral. Es cierto. Con tres años todavía por delante hasta las próximas elecciones nacionales, hablar de candidaturas —más aún desde el oficialismo— resulta prematuro y es un debate que, naturalmente, queda relegado mientras el gobierno concentra sus esfuerzos en la gestión.

Sin embargo, las conversaciones y especulaciones a la interna de la fuerza política existen —inevitablemente— y las encuestas hoy dan más razones para pensar en Cosse como potencial candidata presidencial que otros nombres más recurrentes como el de Alejandro “Pacha” Sánchez, Gabriel Oddone —que ha descartado públicamente tener intenciones de postularse— o el propio Fernando Pereira, quién también se bajó como posibilidad de cara a 2029 en entrevista con En Clave País.

Hoy, en los estudios de opinión pública que circulan entre los distintos sectores del oficialismo, las tres dirigentes que mejor se posicionan son mujeres (considerando diversos indicadores). Además de la vicepresidenta, las otras dos políticas que mejor se ubican son la senadora Blanca Rodríguez —cobijada por el Movimiento de Participación Popular (MPP), pero todavía sin lograr consolidarse como un cuadro político de referencia— y Cristina Lustemberg. La buena imagen de la ministra de Salud Pública, no obstante, sufrió un deterioro en las últimas semanas por la baja en la sanción de cinco a tres años a la anestesista Inés Miralles, quien fue condenada por homicidio culpable por su actuación en una intervención quirúrgica en la que falleció la pediatra Soledad Barrera.

Entre los líderes del FA que reciben simpatía de los frenteamplistas, se puede ubicar al presidente Yamandú Orsi, en primer lugar, seguido por Lucía Topolansky e inmediatamente después aparece la figura de Cosse —con el 50%—, según una encuesta de Equipos Consultores de julio que asesores de la exintendenta miran con optimismo.

Por debajo aparecen dirigentes como Óscar Andrade, Rodríguez, Mario Bergara, Pereira, Lustemberg y Sánchez. Del mismo trabajo se desprende que Luis Lacalle Pou, Yamandú Orsi, Cosse —se ubica en tercer lugar y es la política mujer más conocida en Uruguay— y Lucía Topolansky son los únicos líderes políticos que, por haber ejercido o estar ejerciendo los principales cargos del país, superan la barrera del 90% de conocimiento y se ubican, en esa dimensión, un escalón por encima del resto. También son los que más “simpatía” reciben.

La vicepresidenta ha optado por mantener un perfil más bajo y limitar sus apariciones públicas con el objetivo de evitar “confrontaciones innecesarias” con la oposición —confiaron a El País desde su entorno. Una postura que, explicaron, responde a las características del cargo que ocupa encabezando el Poder Legislativo y que contrasta notoriamente con la estrategia que desplegó durante el período anterior, cuando sus apariciones mediáticas eran cotidianas.

Esta estrategia de mantenerse al margen de la confrontación partidaria permanente fue destacada hace un mes por el director de Equipos, Ignacio Zuasnabar, durante un desayuno organizado por el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED).

“Medimos a otras figuras que hoy están sin actividad política, como Laura Raffo —actual directora de Antel por la oposición—, y el resultado llamó la atención. Ya nos había pasado en alguna medición anterior con Beatriz Argimón, que está en una situación parecida. Ambas tuvieron roles relevantes y hoy están impedidas de hacer política partidaria. Parece que figuras sin actividad política logran capitalizar o mantener mejor su imagen que las que están expuestas a la confrontación continua. Hay una saturación de ciertos niveles de confrontación política en la dinámica uruguaya y eso termina perjudicando la imagen del liderazgo político en su conjunto”, valoró el sociólogo.

Precandidata presidencial

En el entorno de la líder de La Amplia —sector que sufrió un quiebre en 2025 tras el alejamiento de varios dirigentes, entre ellos el de la exsenadora Silvia Nane— reconocen que el círculo que acompaña a la exministra es reducido y que, para proyectar una eventual candidatura, será necesario tejer acuerdos políticos con alguno de los sectores mayoritarios.

No obstante, algunas voces a la interna del FA no tienen dudas sobre que Cosse vaya a ser nuevamente, al menos, precandidata presidencial, como lo fue en 2019 y también en 2024. Además de mantener buenos niveles de posicionamiento, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con Sánchez, entienden que se trata de su última oportunidad y que una eventual postulación contribuiría a ordenar la competencia interna en un contexto marcado por la ausencia de liderazgos indiscutidos y por un gobierno que, por el momento, no tiene buenos niveles de aprobación.

De todas formas, su estilo de liderazgo político —valorado positivamente por parte de la militancia frenteamplista por su carácter ejecutivo y más marcadamente ideológico, en contraste con algunas posiciones del presidente— también le plantea algunos desafíos. Aunque en conocimiento entre la ciudadanía se ubica solo por debajo del expresidente Luis Lacalle Pou y de Orsi, la vicepresidenta registra un elevado nivel de "antipatía" (53%), siendo solo superada en este punto por el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos.

A su vez, Cosse ha sido cuestionada a la interna de la fuerza política en diversas instancias por tener dificultad para la construcción colectiva —supo acordar parcialmetne con el MPP en 2019, después con el Partido Comunista y en la última elección hizo una alianza electoral con Humberto Castro y con el dirigente canario Yamandú Costa— y para la negocación, con una fuerte impronta personalista cuestionada por propios y ajenos.

En los casos de Rodríguez y Lustemberg, aunque todavía están lejos de consolidar un liderazgo como el de la vicepresidenta, tampoco registran los mismos niveles de rechazo.