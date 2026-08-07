Ministerio de Trabajo investiga si la muerte de un peón por un rayo en Cerro Largo incumple el protocolo rural

La Inspección General del Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) inició una investigación luego de conocerse el pasado jueves el fallecimiento de un peón rural de 57 años en Tupambaé, en el departamento de Cerro Largo, tras ser alcanzado por un rayo en el marco de los fuertes vientos y tormentas que azotaron gran parte del país.

Según informó Subrayado (Canal 10) y confirmó El País en diálogo con el inspector general de trabajo, Luis Puig, la investigación confirmará si se respetó el decreto 38/022, que establece un protocolo genérico para el trabajo en medio de condiciones climáticas adversas en entornos rurales.

"El decreto establece que se deben suspender las actividades en casos de condiciones climáticas como las de este jueves, para no poner en riesgo la salud y la integridad física del trabajador", dijo el jerarca del MTSS.

Subrayó que desde la cartera van a analizar la situación y las circunstancias en las que se produjo la muerte del peón. En ese sentido, adelantó la presencia de inspectores e "interrogatorios" a testigos.

Luis Puig, inspector General de Trabajo. Foto: Darwin Borrelli/El País.

"Vamos a recabar toda la información, y en la medida que se llegue a la conclusión de que se puso en riesgo la vida del trabajador, vamos a comunicar a Fiscalía para que sea quien profundice la investigación", agregó.

Para Puig, la normativa al respecto "es clara" y "está el decreto que establece los protocolos a seguir". "Son del período anterior, son muy claros y esa normativa hay que respetarla", acotó.

"Tiene que haber un proceso de concientización de que debe haber una disposición claramente del empleador, de que ante esas circunstancias no se pueden realizar tareas", sostuvo.

Peón de campo. Foto: Archivo El País.

Por otro lado, el jerarca dijo que desde la Inspección de Trabajo conocen las "dificultades" que enfrentan los trabajadores "a los que se les plantea cumplir con actividades en medio de una tormenta eléctrica". Para Puig, esto "no se puede atribuir a la fatalidad", sino a la "organización del trabajo".

"No se le puede plantear a trabajadores ir a recoger ganado en medio de una tormenta eléctrica o hacer determinadas tareas, y por tanto se va a investigar toda la situación en torno al caso, y allí tomar las decisiones y la denuncia que corresponda", concluyó.

Fachada del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Foto: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.



Un muerto, miles de personas sin luz, árboles caídos y techos volados por el temporal que ameritó alerta roja

Además del peón rural fallecido, miles de clientes de UTE amanecieron sin energía eléctrica en su casa. Asimismo, hubo una serie de destrozos: cayeron árboles y volaron techos. Todo esto como consecuencia de un frente frío que trajo fuertes lluvias y tormentas y luego un ciclón extratropical que dejó intensas rachas de viento, lo que provocó que el gobierno emitiera una alerta roja.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió durante el jueves una serie de alertas naranjas y amarillas primero por tormentas y luego por fuertes vientos. En la mañana de este viernes persistía únicamente una alerta amarilla por viento en toda la zona costera desde Montevideo hasta el Chuy, pero luego cesó.

Árbol caído en plaza de Las Piedras en medio del temporal en la noche del jueves 6 de agosto de 2026. Foto: Lautaro Rijo

La alerta roja del Poder Ejecutivo rigió el jueves entre las 21:00 horas y las 4:00 de la madrugada del viernes en la franja costera desde el arroyo Pando, en Canelones, hasta la localidad de Aguas Dulces, en Rocha. Esto dispuso la activación de la operativa del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) pero también implicó la "limitación de la movilidad". Los organismos del Estado suspendieron toda actividad —excepto las necesarias para hacer frente al temporal— y se exhortó al sector privado a hacer lo mismo.

Policía Caminera informó, además, que a la medianoche había una serie de rutas y caminos cortados ya sea por árboles caídos o por el crecimiento de ríos y arroyos, fundamentalmente en los departamentos de Cerro Largo, Treinta y Tres y Colonia.