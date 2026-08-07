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El País Información Policiales

En medio del agua y con cuerdas: el operativo de Bomberos para salvar a un conductor atrapado en Colonia

El rescate ocurrió cerca de Nueva Palmira tras el vertiginoso aumento del caudal de agua; las autoridades reiteraron la advertencia de evitar el cruce en rutas y pasos inundados.

El País
El País
07/08/2026, 14:04
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Un hombre fue rescatado de una crecida en Colonia.
Un hombre fue rescatado de una crecida en Colonia.
Foto: Ministerio del Interior.

Un grupo de bomberos rescató este viernes a un conductor que se encontraba atrapado en la crecida de un curso de agua en la ruta 97 Km 264, a la altura del puente La Picada, en el departamento de Colonia.

El hecho se dio horas después del ciclón extratropical que afectó a gran parte del territorio nacional y generó destrozos en varios departamentos.

Orsi valora “respuestas rápidas” ante el ciclón extratropical y reúne al gobierno para prepararse para El Niño

Según informó el Ministerio del Interior, efectivos de la Unidad Operativa de Nueva Palmira junto a personal de Bomberos de Carmelo, encontraron a un auto detenido en medio del paso inundado. El vehículo tenía a un hombre en su interior.

Crecida en el lugar.
Crecida en el lugar.
Foto: Ministerio del Interior.

El equipo en el lugar realizó el rescate mediante el uso de cuerdas y arneses de seguridad. El hombre no presentaba lesiones y se encontraba en buen estado de salud, por lo que no fue necesaria ningún tipo de asistencia médica.

Por otro lado, Bomberos reiteró que si se encuentran rutas o pasos inundados, no se debe intentar cruzar debido a que "la fuerza de la corriente puede arrastrar vehículos y poner en grave riesgo la vida de sus ocupantes".

Peón rural murió en Cerro Largo y hubo varios daños estructurales en distintos departamentos

Durante la tarde del pasado jueves se reportó el fallecimiento de un hombre de 57 años en Tupambaé, en el departamento de Cerro Largo, tras ser alcanzado por un rayo.

El Estadio Municipal Arquitecto Antonio Ubilla, ubicado en la ciudad de Melo, sufrió la caía de gran parte de su muro perimetral.

Bomberos informó que hizo un total de 146 intervenciones en todo el país hasta las 7:00 de la mañana de este viernes: 106 en el interior y 40 en Montevideo y el área metropolitana.

Rivera fue una de las ciudades más afectadas con 12 voladuras de techos, cuatro árboles caídos en la vía pública y dos columnas de alumbrado también caídas. En Melo hubo 15 intervenciones y en Minas nueve.

Maldonado fue uno de los departamentos más afectados por el temporal. Según la intendencia, "hubo un total de 18 reclamos, siete de ellos por árboles de gran porte; y Bomberos reportó 19 intervenciones por otra parte".

Árbol caído en Treinta y Tres.
Árbol caído en Treinta y Tres.
Foto: Jefatura de Policía de Treinta y Tres.

A la mañana las cuadrillas volvieron a las calles para atender reportes de árboles caídos, por lo que la cifra de intervenciones irá incrementándose. También hubo evacuados que "retornarán a su hogar una vez que la situación climática lo amerite".

En todo el país, según cifras de UTE, 41.091 clientes amanecieron con el servicio de energía eléctrica cortado por el temporal. Maldonado, Rocha y Cerro Largo son los departamentos más afectados, con más del 10% de la población sin luz.

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