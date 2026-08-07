En medio del agua y con cuerdas: el operativo de Bomberos para salvar a un conductor atrapado en Colonia

Un grupo de bomberos rescató este viernes a un conductor que se encontraba atrapado en la crecida de un curso de agua en la ruta 97 Km 264, a la altura del puente La Picada, en el departamento de Colonia.

El hecho se dio horas después del ciclón extratropical que afectó a gran parte del territorio nacional y generó destrozos en varios departamentos.

Según informó el Ministerio del Interior, efectivos de la Unidad Operativa de Nueva Palmira junto a personal de Bomberos de Carmelo, encontraron a un auto detenido en medio del paso inundado. El vehículo tenía a un hombre en su interior.

Crecida en el lugar. Foto: Ministerio del Interior.

El equipo en el lugar realizó el rescate mediante el uso de cuerdas y arneses de seguridad. El hombre no presentaba lesiones y se encontraba en buen estado de salud, por lo que no fue necesaria ningún tipo de asistencia médica.

Por otro lado, Bomberos reiteró que si se encuentran rutas o pasos inundados, no se debe intentar cruzar debido a que "la fuerza de la corriente puede arrastrar vehículos y poner en grave riesgo la vida de sus ocupantes".

Bomberos rescataron a un conductor atrapado por la crecida de un curso de agua en Colonia



Personal de la Unidad Operativa de Nueva Palmira, con apoyo de Bomberos de Carmelo, realizó un rescate acuático en la ruta 97, a la altura del puente La Picada.



Los efectivos encontraron… pic.twitter.com/DZU2LHU2rq — Ministerio del Interior (@Minterioruy) August 7, 2026

Peón rural murió en Cerro Largo y hubo varios daños estructurales en distintos departamentos

Durante la tarde del pasado jueves se reportó el fallecimiento de un hombre de 57 años en Tupambaé, en el departamento de Cerro Largo, tras ser alcanzado por un rayo.

El Estadio Municipal Arquitecto Antonio Ubilla, ubicado en la ciudad de Melo, sufrió la caía de gran parte de su muro perimetral.

Bomberos informó que hizo un total de 146 intervenciones en todo el país hasta las 7:00 de la mañana de este viernes: 106 en el interior y 40 en Montevideo y el área metropolitana.

Rivera fue una de las ciudades más afectadas con 12 voladuras de techos, cuatro árboles caídos en la vía pública y dos columnas de alumbrado también caídas. En Melo hubo 15 intervenciones y en Minas nueve.

Maldonado fue uno de los departamentos más afectados por el temporal. Según la intendencia, "hubo un total de 18 reclamos, siete de ellos por árboles de gran porte; y Bomberos reportó 19 intervenciones por otra parte".

Árbol caído en Treinta y Tres. Foto: Jefatura de Policía de Treinta y Tres.

A la mañana las cuadrillas volvieron a las calles para atender reportes de árboles caídos, por lo que la cifra de intervenciones irá incrementándose. También hubo evacuados que "retornarán a su hogar una vez que la situación climática lo amerite".

En todo el país, según cifras de UTE, 41.091 clientes amanecieron con el servicio de energía eléctrica cortado por el temporal. Maldonado, Rocha y Cerro Largo son los departamentos más afectados, con más del 10% de la población sin luz.