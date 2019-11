Maduro, Mercosur y comercio: los cambios que Lacalle Pou aplicará en política exterior

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El cambio de gobierno a partir de marzo traerá un giro en lo que venía siendo la política exterior bajo las administraciones del Frente Amplio. Por lo pronto, Uruguay tomará distancia del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela -con todo lo que eso implica-, una decisión que le permitirá reacomodar su posicionamiento en la región, por ejemplo acercándose al Grupo de Lima y al área del Pacífico.

En el equipo de asesores del presidente electo Luis Lacalle Pou no hablan de ir al extremo de insistir con un TLC con Estados Unidos, como el que fracasó en el primer gobierno de Tabaré Vázquez. Ese tren ya pasó.



Ahora de lo que se trata es de una política exterior que no pase por las “afinidades ideológicas”, y que Uruguay no siga “encerrado” en el Mercosur, un bloque al que buscarán imprimirle agilidad y flexibilidad para negociar acuerdos con mercados tan lejanos como los asiáticos.

Este objetivo ya lo fijó Lacalle Pou en marzo pasado, cuando todavía era precandidato presidencial del Partido Nacional. Hablando en un evento de la Cámara Oficial Española de Comercio, Industria y Navegación, Lacalle Pou dijo que salvo el tratado de libre comercio con Chile, poco o nada se hizo en los cinco años del segundo gobierno de Vázquez en materia de acuerdos comerciales.

El precandidato blanco participó de un ciclo de consultas en la Cámara Española. Foto: Leonardo Mainé (Archivo)

“Uruguay es un país que apenas sea competitivo en el mercado anda, pero cuando ves que pagamos 250 millones de dólares por año de aranceles es muy complejo (...) Entonces nosotros tenemos que tener una política muy agresiva en lo que hace a las relaciones comerciales internacionales”, recalcó.



El punto quinto de los 13 que contiene el documento “Compromiso por el País” que acordaron los cinco partidos de la coalición multicolor, resume los lineamientos que tendrá la política exterior en el gobierno de Lacalle Pou.

Bajo el título “Inserción internacional: abrir mercados y hacer alianzas”, el documento señala que “tras años de una política exterior movida por las ‘afinidades ideológicas’, el país ha quedado encerrado en un Mercosur bloqueado y aislado del mundo”, y agrega que las “condiciones en las que podemos entrar a muchos mercados hacen que nuestros productos no sean competitivos”.



“Una mala política comercial repercute negativamente sobre el empleo, sobre la inversión y sobre las condiciones de vida de los uruguayos”, concluye el documento, y presenta una hoja de ruta de una docena de puntos para reorientar la política exterior.

Fuentes del equipo de asesores de Lacalle Pou en política exterior dijeron a El País que el gobierno electo promoverá un “fortalecimiento de la diplomacia comercial, reorientando el servicio exterior para transformarlo en una gran fuerza comercial”. Y para esto dispondrá de instrumentos como el Programa de Formación de Negociadores Globales, el Centro de Análisis Estratégico y Prospectivo, la revisión del conjunto de las representaciones diplomáticas en el exterior, y el fortalecimiento de las aéreas de Asia-Pacífico.



Este último punto es importante, ya que se pondrá el objetivo en los principales países del Sudeste y Sur de Asia, y se promoverá la “profundización de los procesos de desgravación pactados” en los Acuerdos de Complementación Económica ya existentes con los países de la Alianza del Pacífico, dijeron las fuentes.

Con respecto al Mercosur, el documento acordado por la coalición multicolor habla de hacerlo “moderno, ágil y flexible”. Esto se traduce en establecer una “agenda externa del Mercosur proactiva, pragmática y no condicionada a factores ideológicos”, que habilite nuevos acuerdos comerciales o concretar los ya negociados o en curso, como el pactado con la Unión Europea o con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, por su sigla en inglés).

Las fuentes destacaron otros tres puntos de la estrategia en política exterior: “presencia activa en todos los ámbitos de negociación multilateral”, evitando situaciones como la salida de Uruguay del TISA -el acuerdo de comercio de servicios-, en 2015 en el primer año del gobierno saliente de Vázquez; “mantener un contacto fluido y permanente al más alto nivel” con Argentina y Brasil, independientemente del signo ideológico de quién esté al frente del gobierno en esos países; y una posición firme en contra del régimen de Maduro en Venezuela.



“La postura sobre Venezuela ha sido clara. Se considera que en Venezuela ha habido una ruptura del régimen democrático por parte de Maduro, que es responsable por las violaciones sistemáticas a los derechos humanos”, dijeron las fuentes.

¿Esto implica que el gobierno de Lacalle Pou reconocerá al líder opositor Juan Guaidó como presidente encargado en Venezuela, como ya lo hicieron la mayoría de los países de Sudamérica?

Juan Guaidó. Foto: AFP

En una declaración de febrero de este año, el Directorio del Partido Nacional declaró ilegítimo al gobierno de Maduro, reconoció a Guaidó y afirmó que el actual gobierno uruguayo “deshonra la tradición del país, y sólo contribuye a su desprestigio internacional, con su silencio cómplice y frecuente actitud vacilante, frente a una realidad de cuyo carácter autoritario no debiera dudarse”.

Próxima cumbre del Mercosur en Brasil La próxima cumbre del Mercosur tendrá lugar el 5 de diciembre en el municipio de Bento Goncalvez, en el estado brasileño de Río Grande del Sur, en la cual Paraguay asumirá la presidencia pro tempore del bloque regional, que hoy está en manos de Brasil. El presidente Tabaré Vázquez no irá a esa cumbre, la que será la última bajo su mandato, por lo cual Uruguay estará representado por Lucía Topolansky. Será también la última cumbre del Mercosur para el presidente saliente de Argentina, Mauricio Macri, que el 10 de diciembre le entregará el gobierno a Alberto Fernández. La culminación del acuerdo de libre comercio firmado con la UE será la prioridad de la gestión paraguaya durante el próximo semestre. El canciller paraguayo, Antonio Rivas, calificó de “muy particular” la presidencia del bloque por el acuerdo con la UE y de otro pacto, con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, por su sigla en inglés).

¿Qué dice el documento “Compromiso por el País”? “Realinear nuestra política exterior con los principios del Derecho Internacional, la solución pacífica de las controversias, la democracia, la defensa de los derechos humanos y el respeto al Estado de Derecho”.



“Establecer un Plan Estratégico de Política Exterior 2020-2025, que guarde estrecha relación con las necesidades y oportunidades del país productivo”.



“Reorientar, reentrenar y redesplegar el Servicio Exterior para transformarlo en una gran fuerza comercial. Se impulsará una estrategia de diversificación de mercados y mejora de las condiciones de ingreso de bienes y servicios uruguayos”.



“Trabajar por una flexibilización de las reglas del Mercosur relativas a la búsqueda de otros acuerdos comerciales y por parte de los Estados miembros. Necesitamos un Mercosur moderno, ágil y flexible”.



“Presencia activa en todos los ámbitos de negociación multilateral”, y “hacer un mejor aprovechamiento de las oportunidades que presentan los acuerdos ya firmados por Uruguay, como el Acuerdo sobre Facilitación de Comercio (AFC) de la OMC”, Organización Mundial de Comercio.



“Estimular el comercio electrónico”, “programa de internacionalización de la tecnología que incluya la instalación de embajadas tecnológicas, así como acuerdos para evitar la doble tributación, para fomentar la radicación de empresas innovadoras y para promover la cooperación de la industria local con industrias globales”.



“Desarrollar la diplomacia cultural”.