Lacalle Pou promete bajar la tarifa eléctrica y combustibles

El precandidato a la Presidencia Luis Lacalle Pou anunció que en caso de ser electo presidente de la República, instrumentará un plan denominado “Mejora de gestión”, que permitirá ahorrar una “cifra significativa” para obtener recursos que puedan “matar” el actual déficit fiscal y además bajar el precio de los combustibles y la electricidad.

En el marco del ciclo de “Desayunos de consulta” que viene organizando la Cámara Oficial Española de Comercio, Industria y Navegación, Lacalle Pou fue consultado por uno de los presentes sobre qué tipo de medidas instrumentaría para paliar el actual déficit fiscal que se sitúa en un 4,3% del Producto Interno Bruto (PIB), dos décimas por encima de lo anunciado en enero (sin los efectos de la ley de cincuentones).

Lacalle contestó que la respuesta la dará oficialmente el lunes 8 de abril en el marco de la presentación del programa de gobierno que estará “marcado por acciones y no por temas programáticos”. Sin embargo, si bien prefirió no adelantar cifras, el precandidato blanco señaló que su equipo de asesores en economía, encabezado por la economista Azucena Arbeleche, presentará los resultados del plan de “Mejora de gestión” en el que “vamos a ahorrar por año una cifra significativa”. Lo recaudado se utilizará para “matar” el déficit fiscal y “parte la vamos a volcar apenas podamos para bajar los combustibles y para bajar la tarifa eléctrica”, prometió.

De manera “prioritaria” los recursos serán destinados enjugar el déficit fiscal y en segundo plano irán al combustible (libre importación y abaratamiento de precios) y la energía eléctrica. “Si tenemos una acción positiva sobre las tarifas públicas y sobre los combustibles desde nuestro punto de vista, genera un estímulo para la reactivación”, señaló luego en una rueda de prensa.

Lacalle Pou cuestionó la política fiscal implementada por los tres gobiernos del Frente Amplio, reclamó bajar el gasto social con “sensibilidad” y alertó que se deben equilibrar las cuentas con “políticas de shock”. El senador considera que “tenemos un Estado desmadrado (por el ingreso de funcionarios) sin perjuicio de los errores y horrores que tuvo nuestro país en estos últimos años”. Puso un ejemplo, “si sumamos Pluna, Ancap y la planta Regasificadora, estamos hablando en términos jurídicos, nos patinamos dos puntos del PIB”. El legislador también advirtió que en caso de llegar a la Presidencia, las empresas públicas tendrán que salir a competir al mercado y que en el caso de Ancap, es partidario de “liberar la importación de combustible”.

Narcotráfico

En materia de seguridad, destacó que se debe conformar un “grupo de choque”, potenciar las seccionales y anticiparse a los delitos. También se refirió a que no descarta presentar una ley de derribo de aeronaves para combatir el narcotráfico, sobre todo en el norte del país. El aspirante a presidente dijo que la ley ya existe en algunos países, y que si bien “no es una ley sencilla de aplicar”, ya se estudia la viabilidad de contar con una normativa de este tipo en el país. La propuesta busca directamente combatir el ingreso de drogas al territorio nacional.

Desaparecidos

Lacalle Pou admitió una equivocación en la pasada campaña electoral sobre sus polémicas declaraciones sobre las personas detenidas y desaparecidas en dictadura. “En cuanto a las excavaciones yo las suspendería, porque creo que hay que cerrar un capítulo”, señaló en un acto partidario en 2013. Hoy, Lacalle se arrepiente de aquella afirmación. “Fue un error no solo político, fue un error humano, mi respuesta estaba inspirada en dar vuelta la página y yo creo que Uruguay debe dar vuelta la página”. Y agregó: “Yo no puedo ponerme en los zapatos de aquellos que buscan a sus familiares y todo lo que uno pueda colaborar se va a hacer”.

Por otro lado, Lacalle Pou dijo que espera no tener casos de corrupción en su gobierno y que la actual administración de Tabaré Vázquez es irrespon- sable porque no ejerce la autoridad.