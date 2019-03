"Salvo algunos pocos que viven en barrios privados, los demás vivimos en sociedad"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La precandidata a la Presidencia por el Frente Amplio, Carolina Cosse, consideró que quienes viven en barrios privados se encuentran “encerrados en un ámbito diferente” y no viven en “sociedad”.

A la salida de un encuentro con la Unión de Exportadores Cosse, la exministra de Industria dijo que "Uruguay se ha dado un proceso de poner el tema social en la mesa lo cual me parece muy importante porque la verdad, salvo algunos pocos que viven en barrios privados flanqueados, encerrados en un ámbito diferente, los demás vivimos en sociedad, y los temas sociales son muy importantes".

Consultada si con eso se refería al precandidato nacionalista Luis Lacalle Pou quien vive en el barrio privado La Tahona, Cosse dijo: "No es un golpe a nadie, es una realidad, si vivís encerrado en una realidad a veces te pensás que esa realidad es la del mundo".



Cosse añadió que "Uruguay está ahora en condiciones de encarar una política social consustanciada con una política productiva. La mejor política social es la generación de trabajo digno, entonces creo que hay que avanzar en esa consustanciación entre la política productiva y la política social de manera que no se hable de política social sino de política".

Cosse no es la primera jerarca del oficialismo que se refiere a la existencia de los barrios privados en los últimos tiempos. A principios de febrero la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, dijo en relación a Lacalle Pou: "A mí me parece que un ciudadano cuando vota un presidente tiene que ver de su perfil que conozca lo que es la vida de todos los ciudadanos. La vida de todos los ciudadanos no es fácil y la inmensa mayoría de los ciudadanos no vive en La Tahona, no vive en un barrio privado. Viven en barrios en los que le pasan cosas (...) y esos problemas desde un barrio privado no se conocen, se vive en una burbuja”.