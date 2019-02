Programas de oposición “son demagógicos”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, la emprendió contra la oposición y particularmente contra el precandidato del Partido Nacional Luis Lacalle Pou.

“Los partidos de oposición ayudan probar que el mejor programa (de gobierno) es el del Frente Amplio (FA) porque el programa que presentan a la ciudadanía es o pobre, muy pobre, o muy demagógico”.

Para fundamentar sus dichos, la ministra dijo, entrevistada en el programa Quién es quién que se emite por el canal estatal, que “hay cosas que no se pueden hacer. Nadie puede decir saco los impuestos, saco el IRPF, el IASS y en realidad con qué sustenta las políticas sociales, con qué sustenta los organismos del Estado, la educación, los servicios de salud”.

Consultada sobre si cree que la oposición desmantelaría las políticas sociales en caso de ser gobierno, respondió que por experiencia puede asegura que “si gana la oposición los salarios se bajan, los jubilados se pauperizan, las políticas sociales no existen, el Mides se recorta, no tengo la menor duda que además el propio (Luis) Lacalle Pou habla de una ajuste rápido para equilibrar las cuentas y yo creo que hay que tener cada vez un Estado más eficiente para equilibrar las cuentas y cada vez brindar más servicios de calidad”.



Preguntada acerca de por qué se refirió concretamente a Lacalle Pou, respondió que lo hizo porque es quien lidera la interna nacionalista y al caracterizarlo lo hizo en duros términos. “Él es una persona que en el Parlamento no se ha destacado por ideas o proyectos, tampoco es un hombre que tenga una vida política propia, entró al Parlamento por los votos de su mamá; que estudió en una universidad privada; que nunca tomó un ómnibus -no sabe sacar un boleto- que no conoce la vida diaria de la mayoría de los uruguayos y yo creo que eso es un problema a la hora de gobernar”.



Cuando se le consultó si por ello no merece ser presidente, la ministra sostuvo que “no es que no se merezca ser presidente. A mí me parece que un ciudadano cuando vota un presidente tiene que ver de su perfil que conozca lo que es la vida de todos los ciudadanos. La vida de todos los ciudadanos no es fácil y la inmensa mayoría de los ciudadanos no vive en La Tahona, no vive en un barrio privado. Viven en barrios en los que le pasan cosas (...) y esos problemas desde un barrio privado no se conocen, se vive en una burbuja”.