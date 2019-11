Fernández tras almuerzo con Martínez: "Tenemos que trabajar muy codo a codo para que todos crezcamos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, visitó Uruguay este jueves y almorzó con Daniel Martínez, candidato a presidente por el Frente Amplio. El encuentro fue en un restaurante en Punta Carretas.

En una rueda de prensa luego de la reunión, Fernández dijo: fue “muy lindo haber comido con mi amigo Daniel (Martínez) y poder hablar de todo lo que nos pasa” y de “las inquietudes que tenemos como países hermanos que somos”. Además, comentó “que indefectiblemente nunca debemos perder esa hermandad y tenemos que trabajar muy codo a codo para que todos crezcamos, tanto Argentina como Uruguay”.

Luego del almuerzo Fernández también destacó que Uruguay en el 2005 “tenía 40% de pobreza y hoy tiene 8%”. “Son datos que he leído de la Cepal”, agregó. A su vez, dijo que estas estadísticas son “una prueba de lo que ha hecho el Frente Amplio en estos años”.



El futuro presidente de Argentina, que asumirá el mando el 10 de diciembre, también dijo que fue “lindo" reencontrarse con Tabaré Vázquez, en referencia al encuentro que se dio el jueves por la mañana en la residencia de Suárez y Reyes.



Al evento, Fernández llegó acompañado por los políticos Sergio Massa y Miguel Cuberos, y su vocero Juan Pablo Biondi. Junto a Vázquez estuvieron: Miguel Ángel Toma (secretario de Presidencia), Juan Andrés Roballo (prosecretario) y Álvaro García (director de la OPP).

Luego de ese encuentro, en una conferencia de prensa, expresó que no es su idea interferir en las elecciones uruguayas. "No creo que los uruguayos sientan que me estoy metiendo en sus decisiones", indicó.