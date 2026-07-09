Las principales cámaras empresariales le piden al gobierno adoptar ya medidas para solucionar el conflicto portuario

Varias organizaciones empresariales emitieron un comunicado en el que manifiestan su inquietud por la persistente conflictividad en el puerto de Montevideo. En un documento firmado por la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, la Asociación Rural del Uruguay, la Cámara de Industrias del Uruguay, la Cámara Mercantil de Productos del País y la Unión de Exportadores del Uruguay se señala que “el puerto de Montevideo no debe, ni por un conflicto ni bajo ninguna otra circunstancia, detener su actividad”. “Es urgente que el Poder Ejecutivo adopte medidas para subsanar esta situación y asegurar el normal desarrollo de sus actividades en el futuro”.

Las gremiales recordaron que en 2025 hubo más de 30 días con disrupciones operativas y 25 más en lo que va de 2026. “Al respecto, preguntamos: ¿hasta cuándo se admitirá que conflictos particulares sigan manteniendo en jaque al comercio exterior del país, y como consecuencia de ello, a su economía?”.

Luego de una reunión en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) entre el Sindicato Único Portuario (Supra) y Katoen Natie -principal accionista de la Terminal Cuenca del Plata (TPC, terminal de contenedores del puerto capitalino)- las partes no llegaron a un acuerdo y el sindicato de TCP-Nelsury anunció un paro de actividades por tiempo indefinido desde las 17 horas de este miércoles con “reintegro espontáneo”.

Según indicó TCP en un comunicado, la empresa garantizó el abastecimiento de agua potable para consumo humano a un buque aunque el sindicato se declaró en conflicto. “La decisión de la empresa respondió exclusivamente a la necesidad de asegurar la prestación de un servicio esencial para la tripulación del buque, ante la negativa del sindicato a realizar dicha tarea y a impedir que empresas especializadas pudieran llevarla a cabo”, indicó TCP en el documento. “Lamentablemente, no fue posible avanzar, ya que el Sindicato de Trabajadores de TCP mantiene como condición previa para iniciar la negociación que la empresa otorgue determinadas compensaciones económicas anticipadas”, dijo TCP a propósito de las negociaciones.