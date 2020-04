Larrañaga: “Hemos entrado en una situación de afloje que no nos podemos permitir”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Jorge Larrañaga, ministro del Interior, se reunió este lunes en la Torre Ejecutiva con el presidente Luis Lacalle Pou y admitió que después de Semana de Turismo “hemos entrado en una situación de afloje que no nos podemos permitir los uruguayos”, sobre el aislamiento social al que llaman desde el gobierno para prevenir el contagio de coronavirus COVID-19.

El jerarca –quien dijo que no hay planes de cambiar la “estrategia” de exhortación que ha primado hasta ahora- comentó que se invita “a la población a que colabore con esta situación” y dijo que las cuarentenas obligatorias en otros países han sido un “fracaso” debido a todas las excepciones que se aplican.

Larrañaga expresó que el "afloje" que han notado en la población es "fruto del cansancio, del estrés, de muchísimas cosas que uno entiende y comprende".

.@jorgewlarranaga: "Cuando hablamos de nueva normalidad, hablamos de movilidad responsable, estamos en una situación de guerra. Hemos visto un afloje de la gente, está mal y es un error, un exceso enorme y contrario a un objetivo nacional de ayudarnos entre todos los uruguayos" pic.twitter.com/2jKLre4fXX — EL PAÍS (@elpaisuy) April 20, 2020

“Vamos a continuar con los operativos de manera muy firme”, comentó Larrañaga en relación a las exhortaciones de miembros de la policía para que la población no se aglomere en diferentes espacios públicos.

“Esto no pasó todavía. No nos podemos engañar”, subrayó el ministro que además agregó: "estamos en guerra contra una enfermedad que ha costado miles de vidas en el mundo entero".

“Tenemos que tener el cuidado de cuidarnos, porque si no podemos perder. Está en juego la salud de nuestra gente más vulnerable”, dijo.

Además, Larrañaga expresó: "No hay tal contradicción. El hecho de reactivar algunas actividades no significa que no sigamos bajo el imperio del decreto que declaró la emergencia en materia sanitaria". Sobre este tema prosiguió: "No significa que la población en general afloje lo niveles de contención que nos termine perjudicando a todos los uruguayos".

Con respecto a la situación en cárceles, el ministro expresó que todavía no hay casos positivos y que "hasta ahora tenemos una situación controlada".