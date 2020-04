Coronavirus: ¿Qué errores cometemos al usar el tapabocas?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Aunque en un inicio la Organización Mundial de la Salud (OMS) no aconsejaba el uso de tapabocas, las posteriores investigaciones científicas determinaron que cubrirse el rostro para salir era una buena medida de prevención contra el nuevo coronavirus.

Ahora los tapabocas pasaron a ser un elemento para usar al momento de salir e incluso el gobierno exhortó a utilizarlos en caso de usar el transporte público. Sin embargo son muchos los que no saben usarlos de forma correcta lo que lleva a que su uso sea completamente ineficaz.



A continuación te indicamos qué sí hay que hacer y qué no cuando usas un tapabocas:

Lo más importante es tener en todo momento la nariz y la boca cubiertas, por lo tanto aunque resulte más cómodo hablar sin tener el tapabocas en la cara e incluso porque es más fácil respirar sin él, para que realmente sirva el no se debe poner debajo de la nariz y mucho menos retirar completamente.

El barbijo debe cubrir desde abajo de la barbilla hasta cerca del puente de la nariz así como quedar firmemente atado, evitando que queden espacios en los costado.



"Acostumbrarse a llevar un cubrebocas toma tiempo, sin duda", comentó Scott Segal, director de Anestesiología en el centro médico Wake Forest Baptist Health a The New York Times y recogió La Nación. "Si el aire se siente un poco viciado, lo más probable es que lo estés usando exactamente como debe ser".

Pero no solo es necesario tener clara cuál es la posición correcta para usar un tapabocas, sino que también se deben seguir otras recomendaciones por seguridad.



Es necesario siempre lavarse las manos antes y después de usarlo y solo tocar las cintas tanto para atarlo como para retirarlo, sin tener contacto con el frente de la mascarilla.



Otra recomendación es también ponerse el tapabocas adentro de la casa y no después de salir como por ejemplo en el ascensor o en las escaleras ya que pueden ser áreas de mucha contaminación



Los tapabocas de tela, por otra parte, deben lavarse y secarse a diario así como mantenerlos en un lugar limpio y seco.



Un buen tapabocas debe tener al menos dos capas de tela, se deben ajustar con facilidad y debe permitir la respiración sin restricciones.



Por otra parte se agrega que las mascarillas solo dan cierta protección y por tanto las personas que las usen no deben confiarse. En cambio indican que funcionan mejor si se combinan con medidas como lavarse las manos y respetar el distanciamiento social.



"Una medida no excluye a las demás", explicó Siddhartha Mukherjee, profesor asistente de Medicina en la Universidad de Columbia. "Los efectos de cada una se van sumando", agregó.