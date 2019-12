Lacalle Pou posterga hasta el lunes anuncio del gabinete que suma nuevos nombres

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este jueves estaba previsto que el presidente electo Luis Lacalle Pou anunciara su gabinete. Ayer estuvo 10 horas trabajando en la integración de los ministerios en la sede de su comando, pero a último momento se decidió que el anuncio se postergará para el lunes próximo a la hora 11.

¿La razón? Todavía quedan nombres por cerrar, especialmente vinculados a Cabildo Abierto, y el presidente electo tiene una apretada agenda. Hoy viaja a Argentina y el viernes lo dedicará a mantener reuniones personales, según supo El País. El lunes se conocerán los nombres de los ministros, subsecretarios y directores generales de secretarías.

Según supo El País, el Ministerio de Turismo estará en manos del colorado Germán Cardoso y la subsecretaría sería ocupada por Remo Monzeglio, hombre cercano a Lacalle Pou e integrante del sector Todos. Tras reunirse con el presidente electo y en rueda de prensa, destacó que es asesor del presidente electo desde 2013.



Consultado acerca de si se integrará al gabinete respondió: “No tengo ni idea, porque hasta el momento no se ha dado. Estoy dispuesto siempre a trabajar, nací en un hotel hace 64 años y he vivido toda mi vida en hoteles”.

Por su parte, Lacalle Pou se reunió ayer por la tarde con el exintendente de Florida Carlos Enciso, quien de acuerdo a las fuentes consultadas ocupará la titularidad de la Corporación Nacional para el Desarrollo. Otro que integrará el próximo Ejecutivo es el exintendente de Flores Armando Castaingdebat, quien ocuparía el cargo de subsecretario del Ministerio de Desarrollo Social, acompañando a Pablo Bartol, según dijeron a El País fuentes del Partido Nacional. Bartol también se reunió ayer con Lacalle Pou.

Carlos María Uriarte, productor ganadero y referente del sector Ciudadanos en agro, fue otro de los que desfiló ayer por la sede de Lacalle en Bulevar Artigas.



A la salida de la reunión, el vicepresidente de la Federación Rural, que será oficializado ministro de Ganadería, dijo que es “fundamental devolverle la esperanza y la motivación a muchos productores que hoy están pensando más en dejar la producción que continuar”.



Agregó que “cualesquiera que sean las medidas que se tomen tienen que tener eso como objetivo: esperanza, que hay una luz en el horizonte y que Uruguay los precisa como productores”.



Otro de los dirigentes que se reunió ayer con Lacalle Pou fue Gonzalo Secco, diputado suplente del colorado Conrado Rodríguez.

Consultado por El País, el arquitecto y expresidente de Mevir señaló que se trató de una “reunión entre amigos” y que está totalmente descartada la posibilidad de que ocupe algún cargo dentro del Ejecutivo que empezará a funcionar el próximo 1º de marzo de 2020.



Siguen las negociaciones

Todavía no está cerrada la integración de dos ministros de Cabildo Abierto al gabinete. Se trata del Ministerio de Salud Pública y de Vivienda.



Para el primero se manejaron varios nombres: Gustavo Bogliaccini (expresidente del Casmu) y el médico Daniel Salinas (exgerente de Casmu), ya que el líder de Cabildo Guido Manini Ríos no aceptó ser parte del gabinete de Lacalle Pou. El cargo de subsecretario de la cartera será ocupado por el Partido Nacional, confirmaron a El País fuentes políticas.



Para Vivienda un nombre sobre la mesa es el del doctor en Economía Enrique Pees Boz, quien dijo a El País que “gente de Manini” le pidió “el currículum”, pero aclaró que oficialmente no tiene ninguna confirmación de que vaya a integrar el gabinete. “Estoy en el limbo”, indicó Pees.



En tanto, el coronel retirado Rivera Elgue -exjefe de campaña de Manini Ríos- puede ocupar el cargo de director general de Secretaría del Ministerio de Defensa, cuyo titular será el senador nacionalista Javier García.

Botana: “Los burócratas se llevan toda la plata” Los intendentes Enrique Antía (Maldonado) y Sergio Botana (Cerro Largo) se reunieron ayer por la tarde con el presidente electo Luis Lacalle Pou y como tema central hablaron de la descentralización.



Botana dijo que en el encuentro se intercambió acerca de “cómo crear mecanismos institucionales de futuro” para que no sea reversible la descentralización. “En Uruguay nos descentralizamos los departamentos, el país no se ha descentralizado un ápice. Lacalle está pensando en la descentralización del país”, afirmó el intendente de Cerro Largo en rueda de prensa.



También indicó que se debe mejorar la eficiencia del gasto, por medio de la no duplicación de estructuras y como ejemplo mencionó algunas políticas sociales del Mides.



Afirmó que “hay un exceso de direcciones que hace que se pueda ayudar menos a los pobres porque los burócratas se llevan toda la plata”.

Remo Monzeglio Un hotelero de extrema confianza Remo Monzeglio, un empresario hotelero de extrema confianza de Luis Lacalle Pou, sería el elegido para la subsecretaría de Turismo. “Tengo un vínculo personal con Lacalle Pou como asesor de hace mucho tiempo. Conversamos de muchos temas, fundamentalmente de turismo que es el tema que a él lo ocupa y le preocupa”, afirmó Monzeglio tras el encuentro con Lacalle Pou.



Monzeglio trabaja desde 2013 como asesor de turismo del sector Todos de Lacalle Pou. Dijo que en su opinión en una próxima gestión “hay que conservar lo que se hizo bien” en los gobiernos del Frente.