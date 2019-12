Uriarte dijo que gobierno podría bajar IVA a la carne para que sea más accesible en fiestas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Carlos María Uriarte, quien será designado como ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, dijo que el gobierno debería bajar el IVA a la carne, al menos por un mes, para abaratar el costo de la misma con motivo de las fiestas.

"Personalmente considero que en un mes de fiestas se tendría que tener la sensibilidad de tomar alguna medida para que haya carne más barata; el Estado hoy está recibiendo muchos ingresos porque vende más caro y recibe más ingresos. Parte de eso, bajarle el IVA sería una medida de recibo, aunque sea por este mes para que sea más accesible", dijo Uriarte.

La suba del precio de la carne se debe a la fuerte demanda de China. Para Uriarte "el ideal sería poder importar carne de calidad tal cual hoy lo hace Estados Unidos. Estados Unidos ha sido el principal exportador de carne al mundo e importaba carne para su consumo propio. Siempre de calidad".

Uriarte mantuvo esta mañana una reunión con Lacalle Pou. Tras la misma dijo que es "fundamental devolverle la esperanza y la motivación a muchos productores que hoy están pensando más en dejar la producción que continuar. Cualquiera que sea las medidas que se tomen tienen que tener eso como objetivo: esperanza, que hay una luz en el horizonte y que Uruguay los precisa como productores; me refiero a granjeros lecheros arroceros que vamos a armar lo posible para evitar el drenaje que hoy estamos teniendo".



Uriarte explicó que "las medidas pueden ser de diversos tipos, pero todas tienen que apuntar a recuperar la esperanza".



Según el futuro ministro algunas de las medidas que tomó el gobierno "se desencadenaron después del 23 de enero de 2018 por el reclamo de Un solo Uruguay y muchas de ellas ya estaban en vigencia, estaban en tramite". Dijo que "hay otras que fueron destacables como la reducción del costo de UTE para algunos arroceros y lecheros" las cuales no se prevén modificar.



Sobre el trato con Un Solo Uruguay, Uriarte dijo que cree que hay que "atenderlos". "Lo que hizo el gobierno actual de ningunearlos y no atenderlos fue lo peor que se pudo hacer; es una expresión natural de gente del interior que hay que prestarle atención y eso es lo que haremos".



"La competitividad es fundamental tenerla en cuenta que no es solo el valor del dólar", dijo Uriarte quien resaltó la importancia de atender a la "inserción internacional". "Seamos conscientes o no el país es agropecuario y exportador", insistió.



Al respecto de la polémica por la suba de las tarifas Uriarte dijo que cada interesado toma su postura. "Si lo tomamos como productor es claro que mantener un combustible más barato siempre va a ser bueno; si lo tomamos desde el punto de vista del gobierno electo de que se le complica el panorama para lo que va a asumir en marzo no es bueno".