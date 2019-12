Lacalle Pou define los dos ministros que tendrá Cabildo Abierto

“Estuve conversando con el presidente electo acerca de la integración de su equipo y del gabinete. Para mí, obviamente, ya estar manejando estos temas y conversando es más que un orgullo y una responsabilidad enorme, pero la confirmación (de cargos) la va a estar haciendo el presidente, según tengo entendido el lunes. Yo soy abogada, nos conocemos del Partido Nacional. Me he desempeñado en los últimos diez años en la secretaría general de la Intendencia de Florida, he asumido en alguna ocasión suplencias en la Intendencia y fui la intendenta interina y tenemos una relación en ese sentido. ¿Mi perfil?, soy abogada, he trabajado en mi profesión, después ya me incorporé de lleno a las tareas que se me asignaron en la Intendencia y estoy a disposición del presidente electo Luis Lacalle Pou” , señaló a la prensa.