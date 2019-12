El regalo de Vázquez a Lacalle Pou: ¿qué le envió el mandatario al presidente electo?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Sobre las 13:00 de este jueves el secretario personal del presidente electo Luis Lacalle Pou, Nicolás Martínez, recibió en la sede de Todos un regalo para el líder blanco de parte del presidente Tabaré Vázquez.



La bolsa impresa con la leyenda "Presidente de la República Oriental del Uruguay. Dr. Tabaré Vázquez” contenía un objeto, pero no se reveló qué era en ese momento.



Durante la tarde no se supo el contenido de la bolsa porque no se mostró el obsequio a los periodistas.

Sobre las 20:30, al salir de su sede tras una jornada de reuniones para definir su futuro gabinete, Lacalle fue consultado cuál era el regalo que le había hecho el presidente.



El periodista de Telemundo, Leonardo Silvera, publicó en su cuenta de Twitter el contenido de la bolsa: un álbum del Mundial que se desarrolló en Uruguay en 1930. Según relató el periodista, el motivo de este regalo fue que durante el viaje que hicieron juntos a Buenos Aires esta semana para asistir a la asunción del presidente argentino Alberto Fernández, el mandatario saliente y el entrante hablaron de esta instancia histórica para el fútbol, que se desarrolló en Uruguay.

El presidente Vázquez le regaló a Lacalle el album del mundial de 1930 porque hablaron del tema en su viaje a Argentina. Y hablaron del mundial del 2030 también. @TelemundoUY pic.twitter.com/Pj4vOYbDJH — 𝙻𝚎𝚘𝚗𝚊𝚛𝚍𝚘 𝚂𝚒𝚕𝚟𝚎𝚛𝚊 (@leosilvera) December 12, 2019

Además, Lacalle Pou dijo que hablaron del Mundial 2030, que Uruguay espera organizar junto a Chile, Argentina y Paraguay.