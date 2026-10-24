Jutep no ha retomado controles de omisos e incumplimientos en declaraciones juradas por problemas informáticos

La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) no ha podido “retomar con normalidad” el control de omisos e incumplimientos en las declaraciones juradas. ¿La razón? “Dificultades” del sistema informático utilizado para procesarlas.

Según una respuesta del organismo a un pedido de informes realizado por el diputado colorado Gabriel Gurméndez, el sistema de gestión de declaraciones juradas “es de una arquitectura antigua y registra a las personas como sujetos obligados a presentar declaración jurada, pero no permite discriminar posteriormente, mediante una consulta o filtro, si la obligación corresponde” a un tipo de obligados u otro, ya sean jerarcas, funcionarios o candidatos.

“En consecuencia, no resulta posible obtener mediante el sistema vigente la nómina solicitada de funcionarios comprendidos exclusivamente en el artículo 12 bis (de la Ley N° 17.060) que, a la fecha, se encuentren omisos o cuya declaración jurada aún no haya sido publicada”, indica la contestación, a la que accedió El País y que fue remitida al Parlamento el 13 de octubre. El apartado citado, perteneciente a la Ley Cristal, indica los sujetos cuyas declaraciones serán publicadas una vez que estas son presentadas (autoridades ejecutivas, legisladores e intendentes, entre otros).

La Jutep señala, “como dato general”, que desde el 15 de febrero de 2025 hasta la fecha de la respuesta al pedido de Gurméndez “se han incorporado 4.165 nuevos sujetos obligados al sistema”.

“En virtud de las limitaciones señaladas, no resulta posible identificar mediante el sistema vigente, con el grado de desglose solicitado, qué funcionarios comprendidos específicamente en el artículo 12 bis se encuentran omisos. Sin perjuicio de ello, los cargos de los sujetos obligados por el artículo 12 bis pueden estimarse en algo menos de 600”, agrega.

Asimismo, la respuesta recuerda que en abril de este año, “al momento de iniciar el control correspondiente a los legisladores”, ocurrió un “incidente informático que afectó los sistemas de declaraciones juradas electrónicas, sistema interno de gestión y el sistema de nexos”.

Este hecho, del que se tenía conocimiento pero no se han brindado mayores detalles, “imposibilitó que los usuarios obligados pudieran realizar la presentación de sus declaraciones juradas” y, por lo tanto, “no fue posible realizar los controles de omisos correspondientes al Poder Legislativo”. El sistema volvió a estar operativo recién a mediados de julio.

“No obstante”, acota el organismo, “a la fecha de este informe aún no ha sido posible restablecer el sistema de nexos”, el cual “constituye el medio informático mediante el cual los distintos organismos del Estado comunican la nómina de funcionarios comprendidos en la obligación de presentar declaración jurada”.

Además, la Jutep sostiene que “se logró restablecer” el sistema de declaraciones electrónicas, pero sin embargo “continúa presentando errores de funcionamiento que, en determinadas ocasiones, afectan a los declarantes durante el proceso de presentación”.

“Por este motivo, a la fecha no ha sido posible retomar con normalidad los controles de incumplimientos ni los controles de omisos, hasta tanto el sistema pueda funcionar correctamente y permita garantizar tanto una adecuada presentación de las declaraciones por parte de los obligados como un control eficiente por parte de este organismo”, afirma.

Esta “imposibilidad de realizar los controles de omisos” es “derivada inicialmente del incidente informático ocurrido y actualmente de las dificultades que aún presenta el sistema”.

Más allá de estos problemas, la Jutep le dijo a Gurméndez que, cuando el sistema vuelva a funcionar “de manera estable”, se “notificará a los organismos respecto de los incumplimientos de sus obligados y, en caso de que estos no regularicen su situación dentro del plazo establecido se procederá a configurar la calidad de omiso y a aplicar las medidas previstas por la normativa vigente, incluida la retención de haberes en los casos que corresponda”.

En diálogo con El País, Gurméndez aseveró que la contestación “demuestra una sospechosa incapacidad de la Jutep de cumplir con los cometidos principales para los que fue creado, que es precisamente la administración del sistema de declaraciones juradas de los funcionarios públicos y de los jerarcas políticos”.

“Por situaciones vinculadas a la ineficiencia de gestión interna, no saben ni quiénes están obligados a presentar sus declaraciones, no pueden tomar medidas contra los omisos, no han podido resolver incidentes informáticos que habrían ocurrido hace seis meses y, aún en casos en que se detectaron anomalías e irregularidades denunciadas, han quedado suspendidas las actuaciones hasta que se pueda restaurar los sistemas”, criticó.

A su vez, manifestó que esto “además contrasta con la eficiencia y diligencia con que hacen algunas operaciones políticas y pesquisas ilegales secretas fuera de su competencia, que notoriamente han sido denunciadas por la oposición”.

El legislador hizo alusión a la última polémica en torno a la Jutep, sobre lo denunciado por el senador colorado Pedro Bordaberry, quien acusó que recibió un “interrogatorio” por una reunión en la que participó Robert Bouvier, exministro de Ambiente y actual director por la oposición en la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE) —Bauvier está impedido de participar en encuentros políticos.