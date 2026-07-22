Jurídica del Parlamento envió a senadores blancos un cuestionario por hallazgo de cigarrillos en el Parlamento

La Dirección Jurídica de la Comisión Administrativa del Palacio Legislativo, envió este miércoles una carta a los senadores del Partido Nacional Sergio Botana, Sebastián Da Silva y Rodrigo Blás con un cuestionario en el marco de una investigación administrativa acerca de consumo de cigarrillos en el Parlamento.

A finales de junio, varios legisladores opositores denunciaron que funcionarios del Ministerio de Salud Pública (MSP) y personal de la Comisión Administrativa ingresaron a sus despachos a realizar inspecciones. Esto ocurrió luego de que la vicepresidenta Carolina Cosse enviara a los parlamentarios una carta donde informó que se encontraron colillas de cigarrillos en la sala Martín C. Martínez, y recordara que fumar dentro de ese edificio se encuentra prohibido.

El cuestionario, difundido por Da Silva en su cuenta de X, detalla que las colillas fueron encontradas el pasado lunes 22 de junio, día que fue interpelado el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone.

Cámara de Senadores. Foto: Darwin Borrelli

En cuanto a la misiva con el pedido de respuestas hacia Da Silva, se le reclama al senador dar a conocer si durante algún momento de la interpelación al secretario de Estado estuvo presente en la Sala Martín C. Martínez. A su vez, solicita saber si presenció a alguien consumiendo un cigarrillo o si constató la presencia de humo.

Además, consulta si Da Silva estuvo fumando en esa sala ese día y si tiene conocimiento de qué otras personas se encontraban en ese lugar.

Por su parte, el nacionalista firmó la carta y escribió que será devuelta "por improcedente". "Esto no es Egipto", añadió.

Me acaba de llegar este interrogatorio . pic.twitter.com/cmddG93s9S — Sebastian Da Silva (@camboue) July 22, 2026

MSP había descartado irregularidades

El lunes 29 de junio, la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, se había referido a las denuncias de los legisladores opositores. La jerarca confirmó en aquella oportunidad que la inspección se realizó luego de que la cartera recibiera una denuncia.

"No se verificó por parte del cuerpo inspectivo ninguna irregularidad en el ámbito del Palacio Legislativo, y creo que sería algo muy bueno que los legisladores tengan la tranquilidad de que están dando el ejemplo a la ciudadanía", destacó Lustemberg en una rueda de prensa consignada por Telemundo (Canal 12).

Cristina Lustemberg. Foto: Leonardo Mainé.

Sostuvo que "es algo bueno" que la inspección se haga "con el marco jurídico y normativo" y que "todos cumplamos con que no se puede fumar en espacios públicos".

Además, indicó que tras una inspección de estas características, se pueden realizar sanciones económicas y normativas.