Junta de Salto declaró su solidaridad con Gonzalo Moratorio y expresó: "Lo que hizo, importó"

La Junta Departamental de Salto expresó públicamente su solidaridad con la situación que vive el científico Gonzalo Moratorio, que atraviesa un tumor cerebral agresivo desde hace un año, y le realizó un reconocimiento por su destacado trabajo durante la pandemia del Covid-19.

En un comunicado hecho público en las últimas horas, el órgano deliberativo salteño —que se compone de 18 ediles de la Coalición Republicana, 10 del Frente Amplio y otros tres escindidos de la coalición de izquierdas por haber votado el fideicomiso del gobierno departamental que encabeza Carlos Albisu—, hicieron pública su adhesión a la lucha que viene llevando adelante el reconocido científico uruguayo.

Gonzalo Moratorio, este jueves, ingresando al Palacio de los Tribunales. Foto: Estefanía Leal.

En su comunicado, sostienen que "luego que ha tomado estado público la situación en relación al acceso a medicación de alto costo respecto al Sr. Gonzalo Moratorio", la Junta Departamental de Salto, reunida en sesión plenaria, resuelve dirigirse al mencionado científico para expresarle "su reconocimiento y acompañamiento".

Y argumentan que "Moratorio es virólogo, trabaja en la Universidad de la República y en el Institut Pasteur de Montevideo, tiene solo 41 años de edad. Es un hombre que eligió hacer ciencia en Uruguay, investigar con recursos limitados y vocación sin límites, que entiende el conocimiento como progreso de la humanidad".

Destacaron su trayectoria señalando que en 2020, "cuando Uruguay no tenía kits propios para detectar el COVID- 19, integró el equipo científico que desarrolló el primer test de diagnóstico uruguayo. Un test fabricado acá, con capacidad local, en tiempo récord y que esa tecnología viajó al interior del país, a sus hospitales públicos, a los prestadores de salud, a los laboratorios que en los peores momentos de la pandemia, permitieron que el interior pudiera testear sin depender exclusivamente de Montevideo".

Gonzalo Moratorio ingresando al juzgado por recurso de amparo para obtener medicamentos de alto costo para tratar su tumor cerebral. Foto: Estefanía Leal.

Afirmando que debido a esa labor "Salto fue parte de esa red a través de la Regional Norte de la Universidad de la República y que ese departamento tuvo capacidad diagnóstica cuando más la necesitaba".

En función de esto, desde la Junta de Salto declararon que Moratorio "hoy enfrenta un tumor cerebral de pronóstico grave. Ha sido operado varias veces y continúa en tratamiento. Se ha visto obligado a iniciar acciones judiciales para acceder a un medicamento que su equipo médico considera necesario para sobrevivir. Sin ese fármaco, los médicos advierten que el tiempo se acorta. No nos corresponde a nosotros pronunciarnos sobre el detalle jurídico del caso, eso le pertenece a la Justicia y a las autoridades sanitarias".

Pero enfatizaron que lo que la Junta Departamental "sí puede hacer, es decirle que Salto lo tiene presente. Y que la ciencia uruguaya funcionó durante la pandemia porque existen personas como Moratorio. Personas que eligieron quedarse, trabajar en la Universidad pública, en Uruguay e investigar con lo que había. Le debemos esto, y más, a un oriental que le brindó a la patria sus mejores conocimientos y su tiempo, que no guardó nada para después".

Y ante lo expuesto, la Junta Departamental de Salto resolvió "manifestar su solidaridad con la situación de salud y con una sola voz, reafirma “que lo que hizo importó”. Que Salto lo recuerda, que no está solo y que consideramos importante hacerle llegar nuestro mensaje a él, a su esposa y a su hija, como un gesto mínimo, merecido y unánime".