Incidentes en la Plaza Seregni: "No hubo ningún tipo de abuso policial", dice gobierno

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En el Parlamento, el Frente Amplio se opuso al capítulo de la Ley de Urgente Consideración que aumentaba las penas para el delito de agravio a la autoridad policial. Hoy, después de los disturbios registrados el pasado domingo en la plaza Líber Seregni, la oposición piensa que tenía razón y denuncia una escalada de “abuso policial”. La izquierda pretende derogar esos artículos en el referéndum que convocará junto al Pit-Cnt.

El incidente se produjo a las 23:30, cuando la Policía recibió varias llamadas de vecinos indicando había una aglomeración de alrededor de 200 personas -según el Ministerio del Interior- que no estaban respetando las medidas sanitarias por el coronavirus. Dos veces y por altoparlante, los efectivos exhortaron al grupo a que se dispersara. De acuerdo a la versión del ministerio, como seguían con la misma actitud, los efectivos bajaron a dialogar y fueron agredidos e insultados. La Policía detuvo a 11 mayores de edad y los condujo hasta la seccional 4ta. Otra versión de los hechos circuló en redes sociales, donde varios usuarios compartieron videos denunciando abuso policial a integrantes de una comparsa que ensayaba en el lugar.

En medio de esta polémica, la bancada de Senadores del Frente Amplio se reúne hoy a las 17 para analizar la interpelación al ministro Jorge Larrañaga. La convocatoria ya había sido solicitada la semana pasada por la remoción del jefe de Policía capitalino, Erode Ruiz, tras reunirse con Gustavo Leal, exjerarca del gobierno anterior.

Con los incidentes registrados en la plaza Seregni, la convocatoria a sala del ministro se hace casi inevitable para el Frente. “El ministro debería dar una explicación más convincente que un comunicado pésimamente redactado. Es como que quiere que lo interpelen”, dijo a El País el senador José Carlos Mahía (Asamblea Uruguay). En ese marco, indicó que dentro de la LUC hay “herramientas legales” que habilitan el accionar que tuvo la Policía en la plaza Líber Seregni.

El senador Enrique Rubio (Vertiente Artiguista) señaló a El País que se debe investigar a fondo “una especie de escalada policial”. “Se están dando desbordes en algunos lugares, en el pseudo marco de la LUC, y esto es lo que preveíamos en el debate. Se transmitía el mensaje de una falsa omnipotencia a la Policía y nosotros advertimos que eso podría terminar en un enfrentamiento: no con la delincuencia; sino con la sociedad civil”, aseguró Rubio.

La misma percepción fue planteada a El País por el diputado y secretario general del Partido Socialista, Gonzalo Civila: “Esta orientación policial parte de una decisión política de reprimir de manera excedida de cualquier lógica de parámetros legales”. Si bien opinó que el hecho se debe investigar, en principio considera esto no tiene relación con la pandemia. “Se da una escalada de abuso policial. Hay un recrudecimiento del abuso”, opinó.



Desde su punto de vista, lo que habilita este tipo de actitudes es una serie de normas de la LUC que permiten una respuesta por el desacato y la agresión policial. “Hay un nivel de discrecionalidad muy alta”, insistió Civila.



Dentro de la bancada del Movimiento de Participación Popular -sector al que pertenece Bonomi- se escucharon diversas críticas y el diputado Gabriel Otero llegó a plantear (de forma personal) la renuncia de Larrañaga. “Hay una crisis profunda y todo queda resumido a la poca empatía con la ciudadanía”, señaló a El País.

Incidentes en Plaza Seregni. Foto: Francisco Flores

“No hay ninguna ley que diga que no se pueda estar en espacio público. Es una comparsa; entramos en una clasificación selectiva. Hubo denuncia y la Policía tiene que responder, pero no puede terminar nunca en represión. Eso es no estar preparados”, añadió en alusión al eslogan de campaña del presidente Luis Lacalle Pou.

Versión oficial.

El director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Santiago González, afirmó ayer que “no hubo ningún tipo de abuso policial” en la intervención en la plaza.

En una conferencia de prensa junto al jefe de Policía de Montevideo Mario D’Elía, González sostuvo que “lo normal” es que cuando hay un exhorto por parte de la Policía “la gente se vaya”. “Ayer (por el domingo), ante el exhorto, lo que se tuvo por parte de este grupo fueron insultos, ataques”, agregó. En ese sentido dijo que tres efectivos resultaron lastimados y que ninguno de los 11 detenidos presentó algún tipo de lesión. “Tenemos móviles de la Policía lastimados por lanzamiento de piedras y botellas, y detenciones lógicas y razonables con un procedimiento a la altura del tiempo que vive el país”, aseguró el jerarca.

Mario D' Elia y el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Santiago González en conferencia de prensa. Foto: Marcelo Bonjour.

Por otra parte, expresó que en la cartera hay tranquilidad con el procedimiento. “Estamos muy serenos y convencidos de que hay una inmensa mayoría de la población que está esperando que la Policía salga hoy nuevamente a cuidarlos”, apuntó. Agregó que “no hay un problema de barrio, departamento, religión, credo, color político; no hay nada”, descartando así una posible discriminación.

El director de Convivencia del ministerio sostuvo que “nadie quiere ir a una plaza a decir ‘no toquen el tambor’”. Y agregó: “No va por ese lado. Nadie quiere reprimir a nadie. Nos estamos jugando la vida de nuestra gente y no podemos estar con medias tintas. Es un tema que no puede ser político, y si es político, le erramos”. Todas las personas detenidas fueron liberadas y quedaron emplazadas a disposición de la Fiscalía.



"Intención de dar manija".

Desde la coalición defendieron a Larrañaga. El senador blanco Gustavo Penadés dijo a El País que a su juicio “hay una intención de dar manija” tras la intervención policial. “Están en la posición de cuanto peor, mejor. Deberíamos todas las fuerzas democráticas del país tener una posición firme y unánime de respaldo al gobierno en el combate a la pandemia”, afirmó.



La senadora nacionalista Gloria Rodríguez contó a El País que ante la denuncia de la casa de la cultura afrouruguaya sobre racismo, se comunicó con Larrañaga, quien le aseguró que “no hubo represión”. “Lo que se realizó fue una preservación de la salud pública. Confío en su palabra”, concluyó.

A su vez, desde el Partido Colorado también se respaldó a Larrañaga: “Dijeron que la LUC iba a generar abuso y represión policial. Como nada de eso ha ocurrido, pretenden instalar ese relato para justificar sus dichos”, escribió en su Twitter el diputado Felipe Schipani.