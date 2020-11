Plaza Seregni: coalición respalda a Larrañaga y sostiene que se busca "dar manija"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Los incidentes en la Plaza Seregni en la noche del domingo despertaron varias críticas hacia la actuación policial, así como también respaldo a la gestión que lleva adelante el ministro Jorge Larrañaga. El Frente Amplio resolverá este martes si interpela al jerarca.

Dirigentes de la coalición le bajaron el tono a lo sucedido en las últimas horas y acusaron a la oposición de estar generando "lío" y "dar manija".

El senador blanco Gustavo Penadés consideró que “hay una intención de dar manija” tras la intervención policial en la Plaza Líber Seregni durante la noche de ayer.

“Hay un grupo de gente, que todavía no se identifica el origen, que está aprovechando esta situación para dar manija. Están en la posición de cuanto peor, mejor. En ese sentido deberíamos todas las fuerzas democráticas del país tener una posición firme y unánime de respaldo al gobierno en cuanto a sus políticas de combate a la pandemia. Están utilizando la pandemia como una excusa para generar lío”, opinó Penadés en diálogo con El País.

Gustavo Penadés. Foto: Francisco Flores - Archivo El País

“Desde el momento en que se pide que no haya concentraciones públicas y tú te concentrás, evidentemente lo que estás buscando es lío”, insistió. “Entonces cuando buscas concentración y hay piedras, ahí ya lamentablemente las situaciones se vuelven incontrolables”, añadió.

Consultado sobre si el gobierno debería dar un mensaje claro respecto a si los toques de tambores están prohibidos o no, Penadés respondió: “Capaz que sí, pero lo que tiene que quedar claro es que la concentración de mucha gente es un foco peligroso de contagio”, que “se frena con un fuerte compromiso de todos los actores sociales y políticos del país en cuanto a ser claros en que la concentración de gente es peligrosa”.

Varios dirigentes frenteamplistas se pronunciaron por el episodio de ayer y algunos, como el senador Mario Bergara, lo vincularon a la Ley de Urgente Consideración (LUC). “Algunas normas de la LUC parecen estar contribuyendo a esta mayor violencia. Los protocolos fallan. El Ministro debe dar explicaciones”, opinó Bergara en Twitter.

A propósito del tuit de Bergara, Penadés dijo: “Sin dudas que de parte de algunos irresponsables hay una búsqueda de enfrentamiento que nadie en sus cabales puede querer”.

“Hay que tener en cuenta que en estos momentos tenemos que evitar enfrentamientos innecesarios. Sería irresponsable que cualquier dirigente político o social acicatear concentraciones que conlleven enfrentamientos innecesarios”.

La senadora blanca Gloria Rodríguez contó a El País que ante la denuncia de la casa de la cultura afrouruguaya sobre racismo, se comunicó con Larrañaga. “Lo consulté porque me preocupé enormemente de las acusaciones de racismo. Me preocupa porque es una acusación muy grave a la Policía nacional que no podemos mirar para el costado. Cuando se han presentado estas cosas he tratado de informarme y de exigir una respuesta”, relató Rodríguez.

“El ministro me ha manifestado que tenga la absoluta tranquilidad de que no hubo represión y menos una situación de racismo. Él considera que hubo una aglomeración de más de 200 personas que fue denunciada por los vecinos, quienes pidieron la intervención policial. Lo que se realizó fue una preservación de la salud pública en función de la emergencia sanitaria. Confío en su palabra”, agregó.

Gloria Rodríguez. Foto: Archivo El País

Rodríguez destacó que los jóvenes son quienes más sufren el aislamiento. “Los jóvenes son los que tienen esa explosión, ellos son los que exteriorizan siempre más la algarabía. Muchas veces esa rebeldía de los jóvenes que no se pueden expresar, se generan focos de reacción contra ese aislamiento y otros que aprovechan la oportunidad. Y la policía es quien tiene que llevar la mala noticia de que deben dispersarse y muchas veces el diálogo o la disuasión resulta imposible, como pasó en este caso, como nos han informado”.

De todas formas, advirtió: “Jamás vamos a justificar un abuso de funciones ni a los jóvenes cuando reaccionan en contra cuando se los va a disuadir”.

Por otro lado, la senadora consideró que no deberían prohibirse los toques de candombe, algo que ocurrió en algunos departamentos pero no está claro que sea una postura oficial para todo el territorio nacional. “No estoy de acuerdo con que se vayan a prohibir los toques de candombe. Donde se respeten las distancias y se lleve tapabocas no estoy de acuerdo”, opinó.

“Tenemos que ser muy cuidadosos de ambos lados porque tenemos que cuidarnos. Esto no es un enfrentamiento. Lo primero que tenemos que hacer es proteger la salud pública. Si nos vemos obligados a una cuarentena obligatoria, tenemos que pensar en el mantenimiento de la economía porque si volvemos al aislamiento se para el país”, concluyó.

Andrés Ojeda. Foto: Archivo El País.

Por otro lado, Andrés Ojeda, abogado del sindicato policial y dirigente colorado, indicó a Subrayado de Canal 10 que esta madrugada había unas "200, 300 personas en Plaza Seregni, todas juntas". Frente a esta situación, los efectivos fueron a "conversar" y posteriormente resultaron "agredidos por las personas, piden apoyo y como hubo dos detonaciones al aire con balas de goma se habla de abusos policiales, abusos en la represión, de brutalidad policial. Me parece un parece un disparate y un insulto a los policías que trabajaron", destacó.

Ojeda destacó que hubo 11 detenidos y "cero heridos en las personas", y destacó que los dos heridos fueron "justamente policías". En ese sentido, enfatizó: "¿Dónde está la represión policial? ¿Dónde está la brutalidad?".

El dirigente hizo un "llamado a la conciencia, sobre todo de actores relevantes de la oposición a tener cuidado con una peligrosa y difícil manija". Luego subrayó al respecto que "hay evitar la manija anti policía, porque eso se nos puede ir de las manos".

Consideró además que la Policía es "muy importante" y cumple un "rol clave en el manejo de la pandemia". "Lo ha hecho muy bien a lo largo de estos meses que hemos tenido que transitar", dijo.

"No todo vale para pegarle al gobierno, no todo vale para un rédito electoral. La manija antipolicía es muy peligrosa y no se debe llevar adelante", destacó el penalista, quien luego añadió: "Vamos a tener un lío más grande y a quién vamos a culpar de todo esto. ¿A los policías de vuelta?".

por su parte, la diputada colorada María Eugenia Roselló apuntó al Frente Amplio a través de su cuenta de Twitter, al señalar: "Los falsos relatos, solo logran enfrentarnos como sociedad. Esto es lo que sucedió ayer en la Plaza Seregni".

Además, respaldo el papel de la Policía al mencionar que "no es amenaza en una democracia, contribuyen a nuestra sociedad para tener más y mejor seguridad. En tiempos de pandemia cumplen un rol fundamental".

Los falsos relatos, solo logran enfrentarnos como sociedad. Esto es lo que sucedió ayer en la Plaza Seregni. La Policía no es amenaza en una democracia, contribuyen a nuestra sociedad para tener más y mejor seguridad. En tiempos de pandemia cumplen un rol fundamental — Ma Eugenia Roselló (@marurosello) November 2, 2020

Otro dirigente colorado, el diputado Felipe Schipani, señaló en la misma red social que desde la oposición "dijeron que la LUC iba a generar abuso y represión policial. Como nada de eso ha ocurrido, pretenden instalar ese relato para justificar sus dichos. Los deja en evidencia las cámaras que todos tenemos en nuestros celulares".

Dijeron que la LUC iba a generar abuso y represión policial. Como nada de eso ha ocurrido, pretenden instalar ese relato para justificar sus dichos. Los deja en evidencia las cámaras que todos tenemos en nuestros celulares. https://t.co/T2mkIuLMpX — Felipe Schipani (@FelipeSchipani) November 2, 2020

Este mensaje fue en respuesta al senador frenteamplista Alejandro "Pacha" Sánchez, quien aseguró más temprano: "Los abusos policiales se investigan y se sancionan, no se justifican. La pandemia no puede ser excusa para negarle a los jóvenes el uso del espacio público. En menos de un año la policía comandada por Larrañaga pierde el rumbo de la seguridad pública".