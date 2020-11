Tras incidentes en Plaza Seregni, FA resolverá este martes si interpela al ministro Larrañaga

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El senador frenteamplista Enrique Rubio indicó este lunes que la interpelación al ministro del Interior Jorge Larrañaga, tras los incidentes ocurridos esta madrugada en la Plaza Seregni, "es una posibilidad". De ser así, sería la primera interpelación del Frente Amplio al ministro del Interior en lo que va de esta administración, que comenzó el 1° de marzo.

En diálogo con "Al día" (Radio El Espectador), Rubio indicó que desde la oposición están "muy preocupados" por la "sensación de que estamos asistiendo a una especie de escalada en materia de violencia, que tiene distintos eventos, y vamos a analizar en el día de mañana qué actitud tomamos como bancada". Precisó que este martes a las 17:00 se reunirán para "definir algún tipo de acción parlamentaria".

Rubio destacó que en los meses de gobierno decidieron "ser cautos, no hacer lo que hizo la oposición cuando nosotros estábamos en el gobierno y hubo un récord de concurrencias al Parlamento, en particular con el caso del ministro (Eduardo) Bonomi, que entre comisiones e interpelaciones prácticamente era como fue si fuera un parlamentario más porque estaba a cada rato en el Parlamento". Valoró que esto "no sirve para nada", sino que "cuando se da una situación que genera una preocupación fuerte, y que demanda que haya un intercambio político para ver cómo estamos parados".

De todos modos, subrayó: "Todavía no está decidida la interpelación", aunque luego indicó que "es posible que se decida hacerla". Advirtió que en caso de obtener cuórum para convocar al ministro "el uso que vamos a hacer del instrumento parlamentario va a ser muy cauto".

La bancada de Senadores del Frente Amplio había citado a fines de octubre a Larrañaga para que concurra el 11 de noviembre a la Comisión Especial de Seguridad Pública y Convivencia del Senado para que brinde explicaciones sobre su gestión.

Rubio señaló que en caso de que mañana se resuelva una interpelación u otra "acción parlamentaria de mayor porte", esta convocatoria del 11 de noviembre "no tendría sentido".

Consultado sobre qué aspectos considera que justificarían una interpelación a Larrañaga, respondió que lo mas le "preocupa" es el "estilo político" del ministro del Interior. "No se ve ninguna señal de establecer un puente, un diálogo en alguna dirección", dijo.

En esa línea, aseguró que el jerarca "hace declaraciones destempladas, tiene un día conflicto por un lado, el otro día tiene otro conflicto; destituye al jefe de Policía de Montevideo simplemente por recibir información de un ciudadano muy calificado (Gustavo Leal) sobre el copamiento de muchas vivienda, que el ministro no tenía y lo razonable era de que la buscara".

Rubio reiteró la destitución de Erode Ruiz al frente de la jefatura policial capitalina, agregando que esta decisión "provocó protestas incluso dentro de su propio partido por recibir este tipo de información".



Además, lamentó las críticas de Larrañaga a la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) diciendo que es "un grupo político".



También, el senador presentó sus diferencias con la expresión que usó el ministro de decirse "hincha" de la policía, "como si esto fuera un partido de fútbol".

"No queremos que el Uruguay vuelva a recorrer una historia desgraciada en relación con la violencia y con un espiral que una vez que arranca se puede convertir muy rápidamente en hechos muy graves. Nuestros jóvenes están acostumbrados a otra cosa. Al uso de sus derechos, a reunirse en forma pacífica y todo lo demás y si se encuentran con algo que se convierte en un atropello policial y eso empieza a aprenderse en varias circunstancias, al rato las redes se interconectan y tenemos un salto abrupto de situaciones", señaló Rubio.