Conferencia de Interior por incidentes en Plaza Seregni: "Estamos muy tranquilos del accionar"

El jefe de Policía de Montevideo, Mario D' Elia, brindó una conferencia en la tarde de este lunes tras los incidentes ocurridos en la noche del domingo en la Plaza Seregni, por los cuales se detuvo a 11 personas. De esta instancia también participó el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Santiago González.

"Quiero aclarar que como ministerio estamos muy tranquilos del accionar", dijo González.

"Acá no hay un problema de barrio, departamento, religión, credo, color político, no hay nada. Ayer hubo varios llamados que había una concentración de gente que incumplía las normas y tenía que concurrir la policía. El señor jefe de Policía va a dar los datos de la intervención, no hubo ningún tipo de abuso policial defendemos el trabajo de la policía", afirmó.



A su turno, el jefe de Policía de la capital dijo: "Hemos instrumentado la práctica de leer un exhorto en todos los lugares donde vemos concentración muy importante". Agregó que durante el pasado fin de semana "y desde que empezó la pandemia hasta ahora trabajamos observando distintos focos".



"Lo que sucedió en la Plaza Seregni no es muy distinto", añadió en esta línea, y dijo que había "más de 100 personas, se leyó el exhorto, se pasó dos veces por el lugar" y en la primera de esas veces "un móvil nuestro no tiene problema". Luego se retornó una hora más tarde "y se vuelve a leer la proclama, se lee dos veces, y luego de la lectura se bajó a dialogar, esa es la segunda parte", afirmó. "Si el exhorto no tiene el resultado esperado se dialogó con el público y se expresa la necesidad de que mantenga las medidas de distanciamiento social", comentó.

Según D' Elia, en ese momento se arrojaron "bebidas alcohólicas" al uniforme de uno de los policías que estaban en el lugar. Esto desencadenó las detenciones. "Detenciones que se transforman nuevamente en personas que quieren impedir el accionar policial", dijo, y agregó que se trataba de personas que "habían insultado y arrojado ese tipo de líquido al funcionario, es ahí que se pide apoyo".

El jefe de Policía dijo que el operativo culminó con once personas detenidas, siete hombres y cuatro mujeres.

"Lo que sucede es que nosotros cuando leemos el exhorto hacemos una apuesta a la toma de conciencia a la población", dijo D' Elia, quien agregó que "en una aglomeración de gente muy cercana como era esta, porque tocó una comparsa, puede haber contagios" de coronavirus.

"Lo que estanos haciendo es colaborar con el Ministerio de Salud Pública y el gobierno nacional", sumó en esta línea.

González, por su parte, comentó: "Nadie quiere ir a una plaza a decir 'no toquen el tambor', no va por eso lado. Nadie quiere reprimir a nadie. Nos estamos jugando la vida de nuestra gente y no podemos estar con medias tintas. Es un tema que no puede ser político si es político le erramos".



Los jerarcas comentaron, por otro lado, que se están "procesando" los registros de las cámaras que hay en la zona y que "en su momento van a estar".

"No hubo ningún exceso, les puedo asegurar que los policías fueron agredidos", añadió González.

El Ministerio del Interior emitió un comunicado más temprano este lunes con su versión de lo ocurrido. Según la cartera, todo inició con varios llamados al 911 denunciando aglomeración de personas en la plaza.

Cuando los efectivos llegaron "constataron que había unas 200 personas que no respetaban el distanciamiento social y que tampoco cumplían con ninguna medida de protección personal, por lo que, cumpliendo con lo establecido, leyeron el exhorto por el altavoz del móvil instando a que se dispersaran", expresó el ministerio.

En el comunicado se afirma que los efectivos bajaron del patrullero para exhortarlos a dispersarse, "pero como respuesta recibieron insultos y amenazas, sin desistir de su actitud. A raíz de esto se pidió el apoyo de efectivos que estaban dispuestos para el operativo que se realizó a lo largo del fin de semana".



El relato explica que, luego de que llegaran los efectivos, se detuvo a un hombre mayor de edad. "Allí los presentes, con el objetivo de evitar su traslado, comienzan a forcejear con los efectivos".



La cartera indicó que por este hecho un efectivo resultó herido y que, al momento de detener a una mujer, empezaron a apedrear a los policías y los móviles, lo que motivó que se realizan "disparos de munición menos que letal para dispersar a las personas y evitar mayores desmanes".



Actualmente la Fiscalía trabaja para determinar cómo ocurrieron los hechos en base a los registros fílmicos y a las versiones tanto de los policías que actuaron en el lugar como de las personas que estaban presentes.